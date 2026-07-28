En el corazón del santoral de este día resplandece la figura de San Pedro Poveda, un sacerdote valiente que prefirió entregar su vida antes que renunciar a su fe. Su audacia frente a la persecución religiosa lo convirtió en un testimonio imperecedero de coherencia y amor cristiano.

Según los registros oficiales del Vaticano, este educador y pensador fundó la Institución Teresiana con el fin de transformar la sociedad a través de la cultura. Su legado pedagógico y espiritual sigue vigente en todo el mundo católico.

Qué santo se celebra hoy, 28 de julio: San Pedro Poveda y cómo pedir su ayuda ante los problemas laborales Canva

¿Quién es el santo de hoy 28 de julio?

San Pedro Poveda, el gran protagonista del santoral de hoy, fue un sacerdote, pedagogo y mártir español. Destacó por su incansable labor educativa con los marginados de las cuevas de Guadix y por fundar la Institución Teresiana antes de morir en la Guerra Civil.

Nacido en Linares en 1874, Pedro Poveda Castroverde sintió una temprana vocación que lo llevó al sacerdocio. Su mirada evangélica no se quedó en los templos, sino que salió a buscar a quienes la sociedad olvidaba, abriendo escuelas para los más pobres.

Su visión vanguardista de la educación combinaba una sólida preparación científica con valores profundamente humanos. Él entendía que la cultura era una herramienta de liberación y dignificación de la persona.

El trágico desenlace de su vida terrenal ocurrió el 28 de julio de 1936 en Madrid. Ante sus captores, profesó con orgullo su identidad: "Soy sacerdote de Jesucristo". Su valentía lo llevó a los altares gracias al Papa san Juan Pablo II.

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Qué otros santos se celebran el 28 de julio

El santoral de hoy incluye también a Santa Alfonsa de la Inmaculada Concepción, la primera santa nacida en la India. Junto a ella, la Iglesia recuerda al Papa San Inocencio I y a los mártires San Nazario y San Celso.

Santa Alfonsa, perteneciente a la Iglesia siro-malabar, ofreció sus intensos dolores físicos por la salvación de las almas. Su vida en el convento de las clarisas fue un canto de humildad y sufrimiento redentor.

Por su parte, el Papa San Inocencio I gobernó la Iglesia en tiempos difíciles, consolando al pueblo durante el saqueo de Roma por los visigodos. Defendió la doctrina con firmeza y apoyó a grandes pensadores como San Agustín.

La diversidad del santoral de este día nos demuestra que los caminos para alcanzar la plenitud espiritual son múltiples. Desde el martirio de Poveda hasta el silencio sufriente de Alfonsa, todos reflejan la luz divina.

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Cómo pedir auxilio al santo de hoy 28 de julio

Para pedir auxilio al santo de hoy, debes abrir tu corazón con sinceridad, ofreciendo tus labores diarias y tus estudios. San Pedro Poveda es el intercesor ideal para los momentos de confusión intelectual o dificultades laborales.

El diálogo con los santos no requiere de fórmulas mágicas, sino de una fe viva y una disposición al servicio. Al invocar a San Pedro Poveda, se recomienda encender una vela blanca en señal de pureza de intención.

Puedes ofrecer una jornada de estudio o de trabajo bien realizado como un homenaje a este patrono de los educadores. Él valoraba el esfuerzo diario y la excelencia en el cumplimiento del deber cotidiano.

Si estás atravesando pruebas donde tu integridad o tus creencias son puestas a prueba, su figura te dará la firmeza necesaria. Pídele que te contagie un poco de esa valentía inquebrantable que él demostró al final de sus días.

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Oración a San Pedro Poveda para el 28 de julio

Señor y Dios nuestro, que concediste a San Pedro Poveda la gracia de promover la acción de los laicos en la educación, concédenos seguir su ejemplo de audacia evangélica. Danos la fuerza para dar testimonio de nuestra fe sin miedos y con profunda caridad. Por su intercesión, te pedimos nos auxilies en nuestras necesidades actuales (mencione aquí su petición). Amén."

Que la jornada transcurra con la certeza de que no caminamos solos. Al integrar las enseñanzas de los testigos de la fe en tus actividades, abres la puerta a bendiciones inesperadas y a una paz profunda. ¡Atrévete a vivir este día con valentía!