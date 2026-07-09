El santoral de la Iglesia católica destaca hoy jueves 9 de julio la prodigiosa figura de santa Verónica Giuliani, una de las almas místicas más extraordinarias de la historia cristiana.

Esta monja capuchina es recordada por experimentar en su propio cuerpo los dolores de la Pasión de Cristo, ofreciendo su sufrimiento por la conversión de los pecadores.

La santa recibió los estigmas sagrados tras años de rigurosa oración y entrega absoluta. Sus vivencias quedaron plasmadas en un extenso diario espiritual que los teólogos pontificios consideran una joya de la literatura mística universal.

Qué santo se celebra hoy jueves 9 de julio: Santa Verónica Giuliani y cómo invocar su milagro Canva

¿Quién fue la figura del santoral de hoy jueves 9 de julio?

Santa Verónica Giuliani, nacida en Italia en 1660, fue una mística franciscana capuchina que pasó su vida adulta en un convento de Città di Castello. Su existencia estuvo marcada por visiones celestiales, coronación de espinas y la impresión física de las llagas de Jesús en sus manos, pies y costado.

A pesar de sus extraordinarias experiencias sobrenaturales, Verónica no descuidó las labores cotidianas de su comunidad, donde sirvió con humildad como maestra de novicias y abadesa durante muchos años. El papa Gregorio XVI la canonizó formalmente en 1839, reconociendo su heroica obediencia y amor al prójimo.

Cómo pedir el auxilio a los santos del santoral de hoy jueves 9 de julio

Para invocar el auxilio de santa Verónica Giuliani este jueves 9 de julio, se recomienda buscar un momento de profundo silencio interior para meditar en las cruces cotidianas. Pedir su guía es especialmente útil cuando se atraviesan periodos de oscuridad espiritual, crisis existenciales o desolación.

Aceptación activa: Presenta tus dolores actuales sin quejas, pidiendo la paciencia que ella tuvo.

Presenta tus dolores actuales sin quejas, pidiendo la paciencia que ella tuvo. Oración reparadora: Ofrece tu jornada por quienes han perdido la paz o la fe en Dios.

Ofrece tu jornada por quienes han perdido la paz o la fe en Dios. Acto de confianza: Encomienda tus intenciones sabiendo que su intercesión es un canal de fortaleza.

Qué santo se celebra hoy jueves 9 de julio: Santa Verónica Giuliani y cómo invocar su milagro Canva

Oración a santa Verónica Giuliani para el santoral de hoy jueves 9 de julio

Oh Dios, que hiciste de santa Verónica Giuliani una viva imagen de la Pasión de tu Hijo, concédenos por su poderosa intercesión la gracia de abrazar nuestras cruces con valentía. Te suplicamos nos otorgues el auxilio de (mencione aquí su necesidad) para gloria de tu nombre. Amén."

Acudir al amparo de esta gran mística nos recuerda que ninguna prueba que enfrentemos carece de propósito espiritual superior. Su testimonio nos invita a transformar las heridas del cuerpo o del alma en peldaños hacia una mayor madurez interior y paz.

Qué santo se celebra hoy jueves 9 de julio: Santa Verónica Giuliani y cómo invocar su milagro Canva

¿Qué otros santos se celebran hoy jueves 9 de julio?

El santoral de hoy jueves 9 de julio conmemora también a los santos mártires de Gorcum, un grupo de diecinueve religiosos asesinados en los Países Bajos en 1572 por defender con firmeza su fe en la Eucaristía y la autoridad del Papa.

Asimismo, la liturgia de esta jornada integra el recuerdo y veneración de las siguientes figuras de la Iglesia universal:

Santa Everilda de Sajonia: Abadesa del siglo VII en Inglaterra, fundadora de una floreciente comunidad monástica femenina.

Abadesa del siglo VII en Inglaterra, fundadora de una floreciente comunidad monástica femenina. San Joaquín He Kaizhi: Catequista y mártir en China, quien prefirió el estrangulamiento antes que pisotear la cruz.

Catequista y mártir en China, quien prefirió el estrangulamiento antes que pisotear la cruz. Beato Adriano Fortescue: Padre de familia y caballero de la Orden de Malta, martirizado bajo el reinado de Enrique VIII.

Padre de familia y caballero de la Orden de Malta, martirizado bajo el reinado de Enrique VIII. San Agilulfo de Colonia: Obispo y mártir del siglo VIII, recordado por su celo pastoral y defensa de los desprotegidos.

Prepara tu corazón desde este momento para reflexionar sobre los testimonios de valentía que nos aguardan en el santoral de mañana.