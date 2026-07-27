Muere Keigo Higashino, famoso escritor japonés, a los 68 años

Keigo Higashino, considerado uno de los grandes referentes de la novela negra japonesa, murió a los 68 años debido a un cáncer de colon. A lo largo de cuatro décadas, el escritor publicó más de 100 libros y varias de sus historias fueron adaptadas al cine y la televisión. La noticia fue confirmada este lunes por su editorial.

Nacido el 4 de febrero de 1958 en la prefectura de Osaka (oeste), este graduado en ingeniería eléctrica dio sus primeros pasos literarios en 1985 tras recibir el prestigioso premio Edogawa Ranpo.

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Entre sus obras más conocidas traducidas al español destacan "La devoción del sospechoso X", "Cisne y murciélago", "Los milagros de Namiya" o "Paradox 13".

Higashino "falleció a causa de un cáncer de colon en la madrugada del 23 de julio", declaró la editorial Kodansha en un comunicado.

El exnovelista convertido en político ultraconservador Naoki Hyakuta describió a Higashino en X como un "escritor verdaderamente talentoso".

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En China, el fallecimiento del novelista japonés se convirtió rápidamente en uno de los temas más comentados en la plataforma de redes sociales Weibo.

A pesar de las volátiles relaciones diplomáticas entre Pekín y Tokio, sus obras han sido muy populares entre los lectores chinos.

"Los milagros de Namiya" vendió más de 10 millones de copias en sus primeros cuatro años en el mercado chino continental, según el portal de noticias chino ifeng.com.

Con información de AFP.