¿Qué es el Ramadán? Conoce más sobre este mes sagrado y cuándo empieza en 2026

En los últimos años, los videos de Ramadán se han vuelto muy populares en las redes sociales, aumentando el interés de las personas de diferentes religiones para unirse a él. Pero, ¿qué es realmente el Ramadán y en qué consiste?

El Ramadán es una práctica del islam que tiempo atrás estaba reservada a las comunidades musulmanas. Sin embargo, con el auge de redes sociales como TikTok, ha roto esta barrera para convertirse en una tendencia global.

Cada año aumentan los videos de rutinas de ayuno, recetas de las comidas para romperlo, y reflexiones espirituales. Incluso influencers que no profesan esta religión han documentado su experiencia intentando unirse a las prácticas de este mes sagrado.

Varios factores han respondido a esta popularidad. Por un lado, la visibilidad que ha ganado la comunidad musulmana en Occidente y América Latina, gracias, justamente, a las redes sociales. Pero también, la creciente búsqueda de nuevas prácticas espirituales.

Sin embargo, antes de unirte al Ramadán, enfocándote solo en el ayuno, es importante conocer más sobre él y su significado, pues se trata de una de las celebraciones religiosas más importantes del islam.

El libro sagrado del islam es el Corán, cuya primera revelación se conmemora en Ramadán Canva

Ramadán: historia, origen y significado

Ramadán es el nombre que se da al noveno mes del calendario islámico, el más sagrado para los musulmanes. De acuerdo con la Encyclopaedia Britannica, esto es porque se conmemora la primera revelación del Corán al profeta Mahoma, ocurrida en el año 610 d.C.

El Corán establece el ayuno durante este mes como una obligación religiosa para los creyentes adultos y saludables. Este ayuno fue prescrito para alcanzar la piedad, según se menciona en la sura (capítulo) 2:183.

¿Sabías que el islam nació en el siglo VII d.C, en la ciudad de La Meca, actual Arabia Saudita? Desde entonces, el Ramadán se convirtió en uno de los cinco pilares del islam, junto con la profesión de fe, la oración diaria, la caridad obligatoria y la peregrinación a La Meca.

Por esa razón, el ayuno del Ramadán no es solo un ritual, sino un acto identidad religiosa y cohesión comunitaria.

El ayuno es el eje central del Ramadán y se suele romper con dátiles Canva

¿Qué se hace durante el Ramadán?

El ayuno diario, del alba al atardecer

Este es el eje central del Ramadán y la práctica más difundida en redes sociales. Los musulmanes practican el ayuno diario desde el amanecer hasta la puesta del sol.

Pero ojo, el ayuno no es solo de comida sólida, también de agua y otras bebidas. También deben abstenerse de tener relaciones sexuales, fumar e incluso mentir, maldecir, discutir, chismear o enojarse, pues se consideran comportamientos inapropiados para este periodo de purificación.

Para pasar el ayuno, antes del amanecer se realiza una comida llamada suhoor, y al atardecer se rompe el ayuno con el iftar, compuesto tradicionalmente por dátiles y agua, siguiendo la práctica atribuida al profeta Mahoma.

Oración y lectura del Corán

Además de ayunar, el Ramadán está acompañado de una intensa actividad espiritual, pues se incrementan las oraciones y la lectura del Corán. Durante este mes, los musulmanes realizan cinco oraciones diarias obligatorias.

Estas son al amanecer, en el mediodía, por la tarde, en la puesta del sol y en la noche. Asimismo, muchas mezquitas realizan oraciones nocturnas especiales llamadas tarawih, aunque esta también puede realizarse en casa.

Caridad y comunidad

Otro de los elementos claves del Ramadán, es la caridad. Pocos lo saben, pero los musulmanes adultos y con capacidad económica, están obligados a donar anualmente el 2.5 por ciento de sus ahorros y riqueza acumulada para purificar la riqueza y apoyar a los necesitados.

Sin embargo, durante el Ramadán realizan una donación adicional en solidaridad con personas necesitadas.

La oración y lectura del Corán son obligatorios en el islam y más durante Ramadán Canva

¿Por qué es importante el ayuno en el Ramadán?

El ayuno en el islam va más allá de dejar de comer, se trata de un ejercicio de autocontrol, empatía y disciplina espiritual. Su objetivo principal es fortalecer la conciencia de Dios y fomentar la compasión hacia quienes viven en pobreza o inseguridad alimentaria.

Desde una perspectiva teológica, el ayuno recuerda la dependencia humana de lo divino y promueve la introspección. Por lo tanto, de acuerdo a académicos de la Universidad de Harvard, el Ramadán funciona como un periodo anual de renovación moral y social.

Sin embargo, no todos los adultos están obligados a ayunar. El Corán contempla excepciones para enfermos, mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, viajeros y personas mayores. En estos casos, se pueden recuperar los días posteriormente o realizar actos compensatorios, como alimentar a personas necesitadas.

¿Cuándo empieza el Ramadán en 2026?

Al igual que ocurre con la Cuaresma, el Ramadán no tiene una fecha fija. Esta se define cada año, basándose en el calendario lunar islámico, comenzando con la observación directa de la primera luna creciente al finalizar el mes de Shaban.

Según cálculos astronómicos de organismos islámicos internacionales como el Islamic Society of North America (ISNA), el Ramadán en 2026 comenzará alrededor del atardecer del miércoles 18 de febrero de 2026, y el primer día completo de ayuno será el jueves 19..

Sin embargo, la fecha exacta puede variar ligeramente dependiendo del avistamiento de la luna creciente en cada país o comunidad. En cuanto a su finalización, ocurrirá alrededor del 19 de marzo, dando paso al Eid al-Fitr, la festividad que marca el fin del ayuno.

La fecha del Ramadán se define, partiendo de la observación directa de la primera luna creciente al finalizar el mes de Shaban Canva

¿Puedes unirte al Ramadán sin ser musulmán?

Pese a la creciente popularidad del Ramadán entre creadores de contenido, llevando a no musulmanes a unirse a este mes con el ayuno, es importante tomar en cuenta que va más allá de solo “ponerte a prueba”.

Se trata de un acto de fe vinculado a la creencia en el islam, por lo tanto, si bien, puedes unirte, debes hacerlo con respeto y comprensión cultural.

Asimismo, debes investigar para conocer más sobre las implicaciones teológicas tanto del ayuno como de este mes sagrado en general, pues el Ramadán no puede reducirse a una tendencia en redes sociales.

Conocer sobre las diferentes culturas y religiones, nos permite abrir nuestra mente y ser más tolerantes. Ahora que conoces qué es el Ramadán y qué implica más allá del ayuno, tú decides si te unes o no a esta celebración.