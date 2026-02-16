Ensamble de Música Antigua Corazón con Manos inicia temporada 2026

El Ensamble de Música Antigua Corazón con Manos anunció el inicio de la cartelera 2026 de Música Antigua Xalapa A.C., que este año combinará conciertos didácticos, repertorios históricos y actividades dirigidas a públicos de distintas edades.

El primer evento será Musicis Vitri, en el Museo de la Música Veracruzana, con un programa que recorrerá música del medievo, el renacimiento y el barroco

La presentación reunirá a cinco integrantes del ensamble y estará centrada en instrumentos de aliento históricos poco comunes, como gaitas, flautas de pico, dulcián, rauschpfeife y chirimía, además de bajo continuo y percusiones.

El concierto permitirá al público conocer estos instrumentos, fotografiarlos y escuchar explicaciones sobre su funcionamiento.

Aunque el público adulto sigue siendo el más constante, el ensamble ha observado un creciente interés de familias, infancias y juventudes.

Cuando hacemos activaciones en la calle, los niños se acercan con curiosidad. Es muy gratificante ver esas primeras experiencias con la música”, señalaron.

Conscientes del auge de las estéticas épicas y medievales en la cultura popular, la agrupación ha desarrollado propuestas específicas para atraer a jóvenes. En marzo presentarán Celtic

Irish, su celebración anual de San Patricio, con música celta, irlandesa y nórdica en el Teatro Contertulias.

El ensamble mantiene un trabajo comunitario sostenido, a través del programa La vista en tu escuela, visitan planteles educativos para ofrecer conciertos didácticos que combinan repertorios medievales, renacentistas, barrocos y novohispanos con contenidos históricos.

LLAVES DE MEMORIA Y CONEXIÓN HUMANA

Un miembro del personal de Hayward Gallery posa para una fotografía en la instalación de arte Hilos de vida, del artista japonés Chiharu Shiota.

La pieza, hecha de cientos de llaves suspendidas en una red de hilo rojo, simboliza la conexión humana y la memoria y es la obra que da nombre a la exposición en la Hayward Gallery en Londres, Gran Bretaña.

-Reuters

cva*