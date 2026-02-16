Aksenti Danza Contemporánea reinterpreta ‘El mandarín milagroso’ en la Sala Miguel Covarrubias

La Sala Miguel Covarrubias del Centro Cultural Universitario presenta El mandarín milagroso, la nueva coreografía de Aksenti Danza Contemporánea en una corta temporada del 20 al 22 de febrero.

Bajo la dirección artística de Duane Cochran, esta coreografía con música en vivo explora el deseo, la violencia y la redención desde una mirada contemporánea.

El mandarín milagroso, inspirada en una partitura homónima del compositor húngaro Béla Bartók, narra la persecución de un misterioso mandarín que sufre un apetito sexual irreprimible que lo acerca en varias ocasiones a la muerte violenta, hasta lograr la redención que conlleva su propia liberación.

En esta puesta en escena, Cochran propone una lectura contemporánea que explora el deseo como fuerza vital que se enfrenta a la violencia estructural y logra la posibilidad de trascendencia.

Cabe destacar que esta pieza coreográfica de Cochran no ilustra la narrativa original –censurada tras su estreno por considerarse moralmente provocadora– sino que la reinterpreta desde una sensibilidad propia del siglo XXI, ya que en su momento se consideró a la creación de Béla Bartók como una de las más audaces del siglo XX por presentar una música de pulsación rítmica feroz, atmósferas urbanas sombrías y una orquestación vibrante que anticipa lenguajes modernos.

Para esta experiencia coreográfica, la pieza fue concebida como un diálogo entre danza y música que integra la interpretación musical en vivo con un cuidadoso diseño escenográfico y lumínico de gran formato, así como un vestuario creado especialmente para la obra, configurando una experiencia escénica de alta intensidad visual y sonora.

Las funciones de El mandarín milagroso serán el viernes 20 de febrero a las 20:00 horas; el sábado 21, a las 19:00 horas y el domingo 22, a las 18:00 horas, en la Sala Miguel Covarrubias del Centro Cultural Universitario.

