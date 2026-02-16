Fortalecen la presencia de la Feria Internacional del Libro de Coyoacán

Con la participación de escritores como el británico Irving Welsh, la colombiana Laura Restrepo, el español Luis García Montero, el portugués José Luis Peixoto y los mexicanos Elena Poniatowska y Juan Pablo Villalobos, se llevará a cabo la quinta edición de la Feria Internacional del Libro de Coyoacán (Filco).

Este año, el foro literario que se llevará a cabo del 6 al 15 de marzo, contará con el Reino Unido, Tlaxcala, Huajuapan de León y la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) como invitados de honor y contará con más de 900 sellos editoriales, 2 mil invitados y 350 actividades culturales.

Otros autores que participarán en el encuentro son Élmer Mendoza, Coral Bracho, Agustín Monsreal, Juan Villoro, Eduardo Matos Moctezuma, Ángeles González Gamio, Adolfo Castañón, Alberto Ruy Sánchez, Natalia Toledo, así como Rigoberta Menchú, Premio Nobel de La Paz (1992); el científico Antonio Lazcano y el muralista Ariosto Otero.

LA Filco, en su primera edición en 2022, ha crecido más de 100%, pues comenzó con 100 stands, 200 editoriales y cerca de 80 mil visitantes. Hoy contamos con más de 250 stands y hemos alcanzado más de 280 mil asistentes, y para esta edición esperamos superar los 400 mil visitantes, con la participación de más de 900 sellos editoriales”, comentó ayer Gerardo Valenzuela, director de la feria.

Detalló que, este año la feria se llevará a cabo en los jardines Hidalgo y Centenario, en Coyoacán, y destacó que el invitado de honor sea el Reino Unido, que ha legado al mundo autores como William Shakespeare, Jane Austen y Virginia Woolf, “que representa una tradición literaria que ha reflexionado sobre la condición humana, la libertad, la imaginación y la crítica social”.

En esta edición también se otorgarán, anunció Valenzuela, diversos reconocimientos, como el Premio Historia y Humanismo Filco 2026, que será entregado al historiador Carlos Martínez Assad; el Premio a la excelencia literaria Iberoamericana, Presea Frida Kahlo que concederán al escritor y poeta español Luis García Montero, director del Instituto Cervantes, y el premio de Periodismo Cultural Filco 2026 que recibirá Humberto Musacchio, colaborador de Excélsior.

A lo que se sumarán los homenajes a personalidades que han marcado la vida cultural del país, como el historiador Miguel León-Portilla, el fotógrafo Pedro Meyer, la fotógrafa Paulina Lavista, el escritor Élmer Mendoza y el escultor de origen mixteco Tiburcio Ortiz, entre otros.

Dijo que, en el marco del Mundial de Futbol, la Filco tendrá actividades dedicadas a la relación de este deporte con la literatura, y coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer se dará cabida a voces de escritoras contemporáneas.

cva*