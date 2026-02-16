Un recorrido por las cartografías de lo primigenio; alistan muestra ‘Mauricio Cervantes. Geografías líquidas’

El Centro Cultural San Pablo (CCSP) recibe la muestra Mauricio Cervantes. Geografías líquidas que, en sus diferentes espacios, acercará a los visitantes a los profundos significados de cuarenta obras en pintura, escultura e instalación en torno a las geografías que habitamos, con especial atención a los materiales, texturas y técnicas que acuden a lo natural y primigenio.

Mauricio Cervantes (Ciudad de México, 1965) vive y trabaja en Oaxaca desde 2004. A lo largo de varias décadas creativas, su trabajo se ha centrado en pinturas, esculturas, fotografías y grabados, así como prácticas colaborativas de site specific works y producción de videos.

Egresado de la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM, Mauricio Cervantes ha sido miembro del Sistema Nacional de Creadores del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (Fonca) en cuatro ocasiones.

Como parte de su trayectoria profesional Cervantes trabaja en colaboración con agricultores, ambientalistas, biólogos, fitoterapeutas, músicos, artistas escénicos y bioconstructores.

De todas las líneas de producción artística, las que más lo ocupan son la pintura sobre diversos soportes, así como la creación de complejos escultóricos de bajo impacto ambiental erigidos con tierra cruda y fibras vegetales, para los cuales ha adaptado algunos sistemas constructivos de la arquitectura vernácula.

Su obra forma parte de numerosas colecciones como el Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca (IAGO); el Museo de Arte Abstracto Manuel Felguérez, de Zacatecas; el Museo Amparo, de Puebla; el Museo Taller Erasto Cortés, de Puebla; el Museo Antiguo Palacio del Arzobispado, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; el Museo de Bellas Artes de Asturias, España; el Museo Estatal de Majdanek, Polonia; y el Museo Nacional de Bellas Artes de Cuba, entre otros recintos culturales.

Mauricio Cervantes. Geografías líquidas, en el Centro Cultural San Pablo, Hidalgo 907, Centro Histórico, Oaxaca, se inaugura el viernes 20 de febrero a las 18:00 horas.

