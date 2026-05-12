Veracruz se prepara para celebrar su riqueza culinaria en uno de los núcleos más antiguos de la región de Xalapa. Más que una fiesta, el primer Festival del Xocomole surge como un esfuerzo colectivo para proteger los sabores, la artesanía y el ecosistema que dan identidad a la congregación de Chiltoyac.

Iris Rosas, integrante del comité organizador, destacó que este evento es un llamado de atención para rescatar el árbol de cinco picos. De la hoja de este árbol se elaboran los "xocos", el acompañamiento imprescindible del mole tradicional de la región, y cuya permanencia está en riesgo.

Primer Festival del Xocomole en Chiltoyac: Rescate de sabores y tradiciones en Veracruz Especial

Cartelera del Festival del Xocomole: cultura y gastronomía

El evento, programado para el sábado 16 de mayo, ofrecerá una cartelera variada para toda la familia. Entre las actividades principales destaca la Danza del Caballito, una expresión cultural originaria de la localidad, además de un programa artístico y un mercadito local con 20 expositores de productos regionales.

Esta celebración coincide con la fiesta patronal de San Antonio el 15 de mayo, sumando actividades religiosas, un baile de coronación y la inauguración musical a cargo de Sodiovania.

Primer Festival del Xocomole en Chiltoyac: Rescate de sabores y tradiciones en Veracruz Especial

El mole tradicional de Chiltoyac: una herencia de 22 "moleras"

El corazón del festival es, sin duda, su gastronomía. El mole de Chiltoyac es una preparación compleja que no se concibe sin el trabajo en comunidad. Según explica Rosas, esta pasta no es solo una mezcla de ingredientes, sino un proceso familiar de molido y cocción que ha pasado de generación en generación.

Este año, el festival reunirá a 22 "moleras", cada una portadora de un linaje culinario único, para ofrecer las diversas variantes de esta receta ancestral que distingue a la región.

Además del sabor, el festival busca visibilizar el histórico trabajo de los alfareros de Chiltoyac. Durante décadas, este territorio fue referente en la transformación del barro en ollas, cazuelas y utensilios que abastecían a todo el estado. Con esta feria, se busca reintegrar el valor de estas piezas artesanales en la vida cotidiana actual.