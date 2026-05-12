El legado de una de las artistas más icónicas de México cruza el océano para transformarse a través de la tecnología. Lo que alguna vez fueron lienzos cargados de simbolismo y dolor, hoy cobran una nueva dimensión digital para permitir que el público europeo conecte con su historia de una manera nunca antes vista.

Bajo este concepto, la exposición inmersiva Frida Kahlo: más allá del icono se exhibe actualmente en el Centro Cultural Hellenic Cosmos, en Atenas, Grecia. La muestra, que reúne piezas tradicionales, instalaciones digitales y realidad virtual, hace que los espectadores se sumerjan en la vida y obra de la artista mexicana.

Magdalena Frida Carmen Kahlo y Calderón, quien nació en la Ciudad de México en 1907, sigue vigente gracias a estos formatos. Una de las piezas que causa más curiosidad en los visitantes es el "Muro de flores", donde los asistentes aprovechan para tomar fotografías y, posteriormente, ejercitar sus habilidades pictóricas trabajando con el estilo de la artista que estuvo casada con el muralista Diego Rivera.

Frida Kahlo en realidad virtual: Así es su nueva exposición en Atenas Reuters

Exposición Frida Kahlo: Vestidos tradicionales y estilo mexicano

En una de las salas pueden apreciarse diferentes trajes inspirados en su vestimenta; vestidos de las diferentes regiones de la República mexicana que ella portaba con orgullo, desafiando las tendencias afrancesadas de su época.

Entre las novedades de esta experiencia inmersiva, se imparten talleres de arte para que el público pueda entender el estilo de esta mujer adelantada a su tiempo. Frida siempre aseguró no pertenecer a la corriente surrealista, pues ella no pintaba sus sueños, sino que plasmaba en el lienzo la realidad y el sufrimiento que le tocó vivir.

Frida Kahlo en realidad virtual: Así es su nueva exposición en Atenas Reuters

El arte de Frida Kahlo en realidad virtual y sus autorretratos

La obra de Frida Kahlo gira en torno a sus vivencias personales, destacando sus autorretratos que narran sus problemas de salud y sus enormes ganas de vivir. Gracias a que el Centro Cultural Hellenic Cosmos es uno de los centros virtuales más avanzados de la realidad, el arte de Frida Kahlo en realidad virtual logra una conexión profunda y moderna con su legado.