Oaxaca se suma a la fiesta del balompié global con una propuesta que fusiona la creatividad de sus artistas y la pasión por el deporte. Rumbo a la Copa Mundial de Futbol 2026, donde México será una de las sedes, organizaciones civiles y culturales han revelado los diseños que vestirán las canchas y a los jugadores de la región.

A través del concurso "Balones y Calcetas", se busca incentivar el deporte mediante las manifestaciones artísticas que caracterizan al estado. El jurado, conformado por los destacados diseñadores Carlos Franco, Rosario Martínez y Hazam Jara, evaluó propuestas que plasmaron identidad y visión contemporánea en artículos deportivos.

Oaxaca une el arte y el futbol: Ganadores del concurso Balones y Calcetas 2026 Cortesía Centro de las Artes de San Agustín

Ganadores del concurso de diseño de balones: talento oaxaqueño

Por decisión unánime, los proyectos ganadores destacaron por su profunda conexión con la cultura local. Los artistas seleccionados son:

María Fernanda Ortiz: Con la obra Vínculo y territorio.

​José Alberto Ortiz: Con el diseño Bel Ti 260 legado.

​Andrea Monserrat Sánchez Solano: Con Juego Menguante, las caras de la luna.

Además de recibir un estímulo económico, los ganadores verán sus creaciones materializadas en balones profesionales que serán distribuidos en diversas comunidades de Oaxaca.

Oaxaca une el arte y el futbol: Ganadores del concurso Balones y Calcetas 2026 Cortesía Centro de las Artes de San Agustín

Creatividad en el campo: ganadores del concurso de calcetas deportivas

En la categoría de indumentaria, los diseños seleccionados reflejan la iconografía y las técnicas artesanales del estado. Los triunfadores son:

Antonio Max Ramírez: Por El sigilo del Códex.

​Fredy Adalberto Ramírez: Con Calcetas animales fantásticos.

​Jesús Antonio García: Con el proyecto Calcetas de palma.

Al igual que en la categoría de balones, estos diseñadores recibirán pares de calcetas con su diseño propio y un apoyo económico.

Esta iniciativa es impulsada por el Centro de las Artes de San Agustín (CaSa), la Asociación Civil Amigos del Instituto de Artes Gráficas (IAGO) y la Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca.

Más allá de la competencia, los convocantes anunciaron que se realizará una maquila especial de estos productos para ser distribuidos en las comunidades del estado, fomentando el acceso al deporte con un sello artístico único.