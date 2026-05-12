Apenas tenía 14 años cuando prefirió entregar su vida antes que negar sus convicciones, convirtiéndose en uno de los mártires más jóvenes y queridos de la cristiandad. Su nombre evoca fuerza y una valentía que desafió al mismísimo emperador Diocleciano en la antigua Roma.

Según los registros del Martirologio Romano, este 12 de mayo la liturgia universal honra la memoria de San Pancracio, cuya tumba en la Vía Aurelia ha sido centro de peregrinación y milagros durante siglos

Qué santo se celebra hoy 12 de mayo: San Pancracio, cómo orar para pedir trabajo y dinero Canva

¿Qué santo se celebra hoy 12 de mayo en el santoral?

Hoy el mundo católico rinde tributo a San Pancracio de Roma. Este joven mártir del siglo IV es un símbolo de pureza y determinación, cuya devoción se ha extendido por todo el mundo como un intercesor eficaz ante las necesidades económicas.

Pancracio quedó huérfano a temprana edad y, al llegar a Roma, descubrió una fe que le dio el valor para enfrentar la persecución. A pesar de su corta edad, fue decapitado por defender su verdad, ganando así la palma del martirio.

Al celebrar su santoral hoy, nos conectamos con una tradición milenaria que ve en él a un protector incansable de la justicia. Su imagen suele acompañarse de un dedo señalando al cielo y una rama de laurel, símbolos de su victoria espiritual.

Qué santo se celebra hoy 12 de mayo: San Pancracio, cómo orar para pedir trabajo y dinero Canva

Cómo pedir la ayuda de San Pancracio para el dinero y empleo

Solicitar la intercesión de San Pancracio es una práctica común para quienes atraviesan crisis financieras o buscan una oportunidad laboral. Se dice que su auxilio es especialmente rápido para las causas honestas y de urgente necesidad.

La tradición sugiere que para pedir su ayuda se debe colocar una imagen del santo en un lugar digno. Muchos fieles suelen poner una pequeña rama de perejil junto a su figura, un elemento simbólico que en la cultura popular se asocia con la salud y la suerte.

En este 12 de mayo, puedes acercarte a él con una intención clara. No se trata de pedir riqueza desmedida, sino la estabilidad necesaria para vivir con dignidad y poder proveer a la familia, tal como él protegió su fe hasta el final.

Qué santo se celebra hoy 12 de mayo: San Pancracio, cómo orar para pedir trabajo y dinero Canva

San Nereo y San Aquileo: los mártires de la milicia

Junto al joven Pancracio, el santoral de hoy nos presenta a San Nereo y San Aquileo. Estos dos soldados romanos, tras convertirse al cristianismo, abandonaron el ejército imperial al negarse a ejecutar órdenes contrarias a su nueva moral.

Su testimonio es una lección de coherencia. Prefirieron el destierro y la muerte antes que participar en la violencia, demostrando que la verdadera milicia es la del espíritu. Sus reliquias descansan en la basílica que lleva su nombre en las Termas de Caracalla.

Si hoy te enfrentas a dilemas éticos en tu profesión o sientes presión por actuar en contra de tus valores, Nereo y Aquileo son tus mejores guías. Pídeles la fortaleza para decir "no" a lo que daña tu integridad y "sí" a la paz interior

Qué santo se celebra hoy 12 de mayo: San Pancracio, cómo orar para pedir trabajo y dinero Canva

Oración a San Pancracio para salud, trabajo y bienestar

Glorioso San Pancracio, que por tu fe diste la vida siendo tan solo un niño; te suplico que intercedas ante el Señor por mis necesidades. Alcánzame un trabajo digno para sustentar a mi familia, la salud para realizar mis tareas y la prosperidad para vivir con honradez. Que tu bendición nunca me falte y que mi mesa siempre tenga pan. Amén."

Qué santo se celebra hoy 12 de mayo: San Pancracio, cómo orar para pedir trabajo y dinero Canva

Otros santos que se conmemoran este 12 de mayo

La diversidad de este día incluye también a San Epifanio de Salamina, un obispo conocido por su vasta erudición y su defensa de la ortodoxia frente a los errores doctrinales. Su vida nos recuerda la importancia de cultivar el conocimiento y la sabiduría.

También se hace memoria del beato Álvaro del Portillo, quien fuera el primer sucesor de San Josemaría Escrivá al frente del Opus Dei, destacando por su espíritu de servicio y su incansable labor de evangelización en el mundo contemporáneo.

Al cerrar este 12 de mayo, recuerda que los santos del día cubren todas las facetas humanas: desde la juventud valiente de Pancracio hasta la sabiduría de Epifanio. Todos ellos son puentes que te ayudan a cruzar las dificultades de tu presente.

Que la determinación de los mártires de hoy te inspire a no rendirte. Si estás buscando empleo o estabilidad, deja que la energía de San Pancracio te movilice hacia la acción. La fe sin obras es vana, pero con su intercesión, tus esfuerzos darán frutos.

Hoy tienes el respaldo de figuras que no se doblegaron ante el miedo. Camina con esa misma seguridad. La prosperidad que buscas comienza con la paz de tu corazón y la firmeza de tus pasos. Confía, actúa y agradece los milagros que están por llegar.