El cuadro "más asombroso" de Velázquez recupera su esplendor: así luce hoy el Pablo de Valladolid

El Museo Nacional del Prado ha devuelto la vida a una de las piezas más influyentes de la pintura barroca. Tras un proceso de intervención minucioso, se presentó la reciente restauración de Pablo de Valladolid, una obra que no solo recupera su estética original, sino que ofrece datos inéditos sobre el genio creativo de Diego Velázquez.

Esta intervención es parte de un ambicioso proyecto del Museo del Prado para asegurar la conservación de los lienzos de Velázquez que no habían sido tratados desde los años 80. Con el apoyo de la Fundación Iberdrola España, el programa busca devolver a las obras los valores expresivos concebidos originalmente por el artista.

Restauración de 'Pablo de Valladolid' de Velázquez EUROPA PRESS

Detalles de la restauración de Pablo de Valladolid: tres meses de intensidad

La restauradora María Álvarez señaló que, aunque el proceso no fue extenso en tiempo, sí destacó por su intensidad. Durante tres meses, el equipo trabajó para lograr una versión “muy cercana” al original, permitiendo que la tecnología avanzada renueve los estudios técnicos sobre la génesis de la pintura.

La relevancia de esta pieza trasciende los siglos. Javier Portús, jefe de pintura barroca española del museo, recordó que el mismísimo Édouard Manet definió a este retrato como “el cuadro más asombroso jamás pintado”. Según Portús, esta opinión situó la obra a la vanguardia de la pintura europea, demostrando su calidad a través del interés de generaciones sucesivas de artistas.

Lo que hace único a Pablo de Valladolid es la audacia técnica de Velázquez. El maestro prescinde de referencias arquitectónicas o fondos complejos, construyendo todo el espacio a partir del cuerpo del bufón. Esta solución innovadora, adelantada por siglos a su tiempo, convierte a la figura en el eje absoluto de la composición, una característica que ahora puede apreciarse con mayor claridad gracias a los trabajos realizados.