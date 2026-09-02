Presidenta destaca avances en el sector cultura en su Segundo Informe de Gobierno

En su Segundo Informe de Gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum destaca temas del sector cultura como las escuelas de artes, los festivales, la repatriación del patrimonio, el acceso a actividades de teatro, danza, música, ópera y literatura, así como los trabajos de renovación en 46 zonas arqueológicas y la apertura de la Tumba 10 de Huitzo, en Oaxaca, y la inscripción de la Representación de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo en Iztapalapa, ante la Unesco.

En su documento, que fue entregado al Congreso de la Unión, destaca que en el último año se concretó el acceso gratuito a las escuelas de artes del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y del Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC), que atienden a un total de 11,358 alumnas y alumnos.

Subraya la inversión de 1,500 millones de pesos en las escuelas de arte y cultura; el fortalecimiento de estímulos a la creación por 3,320 millones de pesos; la actualización de marcos normativos con más de tres décadas de rezago; la realización de 514,121 actividades artísticas y culturales con 49 millones 667,337 asistentes en todo el país, y el reconocimiento de las culturas vivas de pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho.

La Presidenta subraya la inversión de 1,500 millones de pesos en las escuelas de arte y cultura. Cortesía SC

PROGRAMAN 514,121 ACCIONES CULTURALES

La titular del Ejecutivo federal también destaca el impulso del Circuito Nacional de Festivales por la Paz, con 200 festivales gratuitos en las 32 entidades y 82 proyectos en municipios de atención prioritaria, así como el Programa de Festivales Culturales y Artísticos (Profest), con coinversiones de 500 mdp.

Así como "la protección de los derechos de artistas frente al uso no autorizado de inteligencia artificial" y la inscripción de la Representación de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo en Iztapalapa ante la Unesco.

La exposición “Lilia Carrillo. Todo es urgente” abrió al público en septiembre de 2025 con cerca de 100 piezas. Cortesía INBAL

En el informe, la Presidenta explica que, del 1 de septiembre de 2025 al 30 de junio de 2026, se realizaron 514,121 acciones culturales como teatro, danza, música, exposiciones, fomento a la lectura, cine, talleres comunitarios y difusión del patrimonio, con una asistencia registrada de 49,667,337 personas.

Subraya que, mediante el Apoyo a Instituciones Estatales de Cultura (AIEC), se financiaron 159 proyectos culturales, con un impacto en 553 municipios de 31 entidades (excepto Sinaloa), a lo que se sumaron 36 proyectos para el Programa de Apoyos a la Infraestructura Cultural de los Estados (PAICE), seis más que el año anterior. Mientras que en Michoacán financiaron ocho proyectos con 14.6 mdp.

El INBAL realizó 5,908 actividades en teatro, danza, música, ópera y literatura con 1 millón 132,878 asistentes. Cortesía INBAL

Y asegura que, en el periodo reportado, el INBAL realizó 5,908 actividades en teatro, danza, música, ópera y literatura con 1 millón 132,878 asistentes.

El FIC reunió a más de 3,400 artistas

También detalla que el Centro Nacional de las Artes (Cenart) programó 1,116 actividades con 436,437 asistentes; y el Centro Cultural Tijuana (Cecut) tuvo 194 actividades escénicas y musicales con 31,768 asistentes. Mientras que el Festival Internacional Cervantino (FIC) –que reunió a más de 3,400 artistas nacionales e internacionales provenientes de 31 países– convocó a más de 400 mil asistentes.

El Festival Internacional Cervantino (FIC) 2025 reunió a más de 3,400 artistas nacionales e internacionales y convocó a más de 400 mil asistentes. Cortesía FIC

La mandataria federal también refiere la autorización de 398 proyectos de investigación en el INAH (164 de investigación antropológica, 121 de tipo arqueológica y 113 histórica) y la apertura del doctorado en Estudios de las Artes, que registró 616 inscripciones para 194 plazas ofertadas.

Destaca los trabajos realizados en la zona arqueológica de Teotihuacan y en sus museos de sitio. Cortesía INAH

Y, en materia de patrimonio arqueológico e histórico, apunta que en el periodo referido se realizaron 195,565 acciones de protección legal; 35,913 de protección técnica y 28,707 de conservación de bienes culturales muebles e inmuebles, y se realizó la conservación de 4,837 bienes culturales, de los cuales 3,025 fueron de carácter histórico y 1,812 arqueológicos.

Otro aspecto relevante que la presidenta enuncia en el informe es el programa de renovación en 46 zonas arqueológicas, 12 museos y 12 juegos de pelota en 12 entidades federativas, de los cuales destacó Teotihuacan, “con la intervención más importante en más de tres décadas, (así como) la reapertura de espacios museísticos, la renovación integral del Museo de la Grandeza Teotihuacana cerrado por más de 20 años”.

Se ha logrado la repatriación de 1,126 piezas arqueológicas. Cortesía INAH

Salvamento arqueológico y conservación de obra artística

A lo que suma la repatriación de 1,126 piezas arqueológicas y 11 históricas provenientes de Argentina, Canadá, Estados Unidos de América, Francia y Portugal, de septiembre a junio pasado.

Y la continuidad en los trabajos de reconstrucción del patrimonio cultural afectado por los sismos de 2017, que, en el primer semestre de 2026, se realizaron 3,539 acciones de restauración y se recuperaron 2,344 inmuebles en 11 entidades federativas.

Destaca el hallazgo reciente de la Tumba 10 en Huitzo, en Oaxaca, reportado en febrero de 2026. Cortesía INAH

Por otro lado, aporta cifras sobre la protección del patrimonio. Por ejemplo, destacó 29 salvamentos o rescates arqueológicos en obras de infraestructura; la investigación arqueológica que produjo hallazgos en Paso Temprano, Guerrero; Aguada Fénix, Tabasco; el Proyecto Templo Mayor; la Tumba 10 de Huitzo, Oaxaca; y los salvamentos del Tren Ciudad de México-Querétaro, lo que permitió la incorporación de 885 sitios arqueológicos al Registro Público de Monumentos y Zonas, con un acumulado histórico de 57,770 sitios.

En el documento también enuncia las intervenciones de conservación del patrimonio artístico en la obra mural de David Alfaro Siqueiros, Juan O'Gorman, Rafael Cauduro, Miguel Covarrubias, José Chávez Morado y José Clemente Orozco, así como la restauración del Hemiciclo a Juárez, el Reloj Monumental de Pachuca y la limpieza de la fachada sur del Palacio de Bellas Artes.

Subraya la ampliación del programa Original en tres entidades federativas: Guanajuato, Morelos y la Ciudad de México. Cortesía SC

Por otro lado, subraya la ampliación del programa Original en tres entidades federativas: Guanajuato, Morelos y la Ciudad de México, y la adecuación de la primera sede fija del Sistema Nacional de Fomento Musical (SNFM) que requirió 30 mdp.

Acciones en favor de la lectura a través de bibliotecas

Finalmente, en cuanto al tema de la lectura, resalta la Red Nacional de Bibliotecas Públicas (RNBP), considerada la infraestructura cultural con mayor distribución territorial en el país, que opera en 7,400 espacios y con una presencia en el 94.6% de los municipios del país, y asevera que en dicha infraestructura se atendieron a 10.3 millones de usuarios.

La Biblioteca Vasconcelos registró 83,909 préstamos a domicilio y 353,837 préstamos en sala. Cortesía SC

Por su parte, refiere que el FCE acumuló 16,562 clubes y salas de lectura en las 32 entidades federativas, en donde se realizaron 242 Jornadas de Fomento a la Lectura y 95 actividades en lenguas originarias.

Mientras que la Biblioteca Vasconcelos, en Buenavista, registró 83,909 préstamos a domicilio y 353,837 préstamos en sala.

La Bodega Nacional de las Artes abrirá en la cuarta sección de Chapultepec. Cortesía SC

Cabe señalar que el informe alude a la Bodega Nacional de las Artes, como parte del corredor cultural en la cuarta sección de Chapultepec, pero no incluye cifras de avance en la infraestructura edificada, en el traslado de obra ni detalles sobre su próxima apertura.

Tampoco aporta el avance porcentual de los trabajos de reconstrucción del patrimonio cultural afectado por los sismos de 2017 ni el listado completo de los inmuebles atendidos en dicho periodo. Y en cuanto a las obras realizadas en cuanto al Proyecto Integral de Renovación de Escuelas de Educación Artística y Cultura no se aportó información sobre la segunda etapa que requiere.

Y a esto se puede sumar la ausencia de temas como la reapertura del Parque Bicentenario, la adecuación y apertura del Museo Textil de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos (Mut), la pendiente recuperación del Centro SCOP, la utilización del predio La Mariscala y la conclusión de las obras en la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH).