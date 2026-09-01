Mujeres indígenas de Oaxaca presentan concierto de música experimental en Bellas Artes

OAXACA.Oax.-Para reconocer la fuerza, resiliencia y aportaciones de las mujeres indígenas a la sociedad, el Colectivo Tgo y el Ensamble Centro de Experimentación y Producción de Música Contemporánea (Cepromusic), alistan el concierto Música experimental en la mujer de Oaxaca, el sábado 5 de septiembre, en la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes, en la Ciudad de México.

La propuesta escénica demostrará diversas técnicas instrumentales, repertorios de tradición oral y paisajes sonoros y culturales presentes en la vida cotidiana de las comunidades de Oaxaca.

Etnomusicología y salvaguardia de la tradición oral oaxaqueña

Mujeres indígenas de Oaxaca presentan concierto de música experimental en Bellas Artes Fotos: Cortesía INBAL

El Colectivo, conformado por seis violinistas de las regiones Sierra Juárez y Mixteca, quienes son parte del programa Automodelo para las músicas de la tradición oral en Oaxaca, creado por Ignacio Toscano (1950-2020) y Francisco Toledo (1940-2019) estará bajo la dirección de Patricia García, primera etnomusicóloga oaxaqueña.

El Colectivo se ha dedicado durante una década a dar continuidad y salvaguardar la tradición oral de la música de las comunidades.

Mujeres indígenas de Oaxaca presentan concierto de música experimental en Bellas Artes Fotos: Cortesía INBAL

Estrenos mundiales, lenguas tonales y telares de cintura en el escenario

Bajo la dirección artística de Patricia García, Rubén Luengas y José Luis Castillo, el concierto Música experimental en la mujer de Oaxaca integrará las piezas Tres sones de Danza de Malinches mixe, interpretada por Denny Flor Tomás Rodríguez (violinista mixe), con percusiones del ensamble; Yaa Kusún Kuatyi, arrullo mixteco para dormir a un niño, con la voz de la soprano mixteca Edith Ortiz y el estreno mundial de Tu’unì (Palabra Sagrada), obra de Rubén Luengas para hablante de lengua tonal y ensamble.

Además de Cuerpo Telar, de Mauricio Rodríguez, pieza que incorpora como instrumentos el telar de cintura, piedras, petates y otros elementos, para finalizar con TGO, obra de Rubén Luengas, que es una evocación de la historia de la violinista mixteca, narrada y dramatizada por la actriz Mónica del Carmen.