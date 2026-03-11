Avanza rehabilitación: escuelas de arte y cultura renuevan su imagen

El Conservatorio Nacional de Música (CNM) luce un nuevo rostro. Esto, luego de finalizar la primera etapa del proyecto integral de la rehabilitación y mantenimiento que, desde el año pasado, renueva la vestimenta y las entrañas de las 39 escuelas del INBAL y del INAH.

Así lo explicó ayer Claudia Curiel, titular de Cultura, quien ofreció un breve recorrido por el CNM, donde rehabilitaron salones individuales de estudio, sustituyeron pisos de cerámica, vinílicos y de madera, restauraron la cancelaría y rehabilitaron los salones 101 y 120, que requirieron paneles y plafones acústicos, puertas, luminarias, entre otros trabajos en baños y drenaje.

Sin embargo, la funcionaria reconoció que los trabajos no han terminado y que, en el caso del CNM, hay espacios clave que falta por atender, como el Archivo Histórico, la biblioteca, el Auditorio Silvestre Revueltas y otros salones que entrarán en una segunda etapa del programa, que concluirá en diciembre próximo y que contará con 700 millones de pesos adicionales para las 39 escuelas.

En cuanto al CNM, dijo que se le han destinado 47 mdp para atender sus necesidades, de los cuales 28.9 mdp fueron para obra, 12.8 mdp para adquirir 96 instrumentos, como 15 pianos y otros de cuerdas y percusiones, y el resto de los fondos sería para cubrir la cuota de los alumnos y otros gastos aún no detallados.

También hizo un balance del presupuesto asignado en esta primera etapa para atender las 39 escuelas que asciende a mil 500 mdp, considerando la compra de mil 800 bienes entre mobiliario, equipo, licencias informáticas y poco más de mil instrumentos para todas las escuelas de todos los niveles.

Por último, reconoció que este proyecto de renovación surgió a raíz de las protestas realizadas por los alumnos de las escuelas de artes, en 2023 y 2024, como reportó Excélsior.

UNA HISTORIA

El arquitecto José Allard Contreras, encargado de coordinar las obras en las 39 escuelas, detalló que la primera etapa concluyó hace tres semanas, y reconoció que no hay fecha para iniciar la segunda, aunque, de momento, trabajan en los proyectos de restauración.

¿Usted coordinó los trabajos en las 39 escuelas? “Sí, yo hice los proyectos, pero es todo un equipo del INBAL, de Recursos Materiales de la Dirección de Arquitectura y Conservación del Patrimonio Artístico Inmueble. En teoría, tendríamos que terminar los trabajos a finales de 2026 o a inicios de 2027.

Además, cada inmueble tiene una intervención a la medida y parte de lo que tenemos que hacer –en estos inmuebles con declaratoria de patrimonio, como el CNM– es entender el inmueble, que tiene una historia, una memoria, y que lo que hagamos sea una especie de restauración contemporánea”.

¿Cómo atenderán el archivo del CNM? “Requiere un trabajo de restauración del espacio, porque no tiene las mejores condiciones. Vamos a generar esas condiciones con aires acondicionados, humidificadores que controlen temperatura y humedad. No sabemos si ocupará el mismo espacio o se puede ampliar y tendríamos que reacondicionar”.

¿Qué presupuesto requerirá el CNM? “En 2025 se le invirtieron 28.5 mdp (en obra) y calculo que requerirá una parte similar en 2026.

José Allard explicó que los trabajos llevan un avance de 60%, aunque hay escuelas que van al 80%, como la Escuela de Arte Teatral, “aunque otras vamos al 50%”, dijo.

Alexis Martínez y Misael Sánchez, exrepresentante y representante de alumnos del CNM, respectivamente, destacaron los trabajos realizados por la SC.

PARA DANZA:

A unos metros del CNM, la directora de la Escuela Nacional de Danza Nellie y Gloria Campobello, Rocío Rangel, dio un recorrido por las instalaciones que cerraron su primera etapa con un gasto de 11 mdp.

Dicha institución –que cuenta con una matrícula de 200 estudiantes que son formados como docentes en enseñanza de la danza– tuvo cambio de cableado y de luminarias, se repintó el edificio, renovaron dos duelas, acondicionaron el salón de usos múltiples. Y en la segunda etapa concluirán el pintado de su estructura metálica y la restauración de su edificio histórico de estilo californiano.

ASIGNACIONES

MDP - ACADEMIA:

35.6 Escuela de Artesanías

33.0 Escuela Nal. Danza Clásica y Contemporánea

28.9 Conservatorio Nacional de Música

27.0 Escuela de Diseño

23.7 Escuela Nal. De Arte Teatral

20.4 Superior de Música Fernández Leal

19.0 La Esmeralda

18.0 Superior de Música(Cenart)

16.7 Cedart Oaxaca

16.5 Cedart Mérida

