Muere Geles Cabrera, pionera de la escultura moderna en México, a los 100 años

La escultora mexicana Geles Cabrera, considerada una de las primeras mujeres profesionales de la escultura en México, murió a los 100 años, apenas unas semanas después de haber celebrado su centenario.

La noticia fue dada a conocer por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), que recordó la importancia de su obra dentro de la historia del arte mexicano. De acuerdo con el organismo, Cabrera desarrolló durante más de siete décadas una obra centrada en la figura humana y abrió camino para nuevas generaciones de creadoras.

“A lo largo de una trayectoria de más de siete décadas, desarrolló una obra centrada en la figura humana y abrió camino a nuevas generaciones de creadoras”, publicó el INBAL.

Geles Cabrera nació en la Ciudad de México en 1926 y cumplió 100 años el pasado 2 de agosto. Su muerte cierra una trayectoria marcada por la escultura, la danza, la docencia, la gestión cultural y una búsqueda constante alrededor del cuerpo, el movimiento y los materiales.

¿Quién fue Geles Cabrera?

Geles Cabrera, cuyo nombre completo fue Ángeles María Cabrera Alvarado, fue una escultora mexicana que se abrió paso en una época en la que la escultura y la academia estaban dominadas principalmente por hombres.

Estudió en la Academia de San Carlos, en la Academia de San Alejandro, en La Habana, Cuba, y en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado “La Esmeralda”.

A lo largo de su vida, trabajó con materiales como piedra, bronce, alambre, plexiglás, terracota y papel maché, y construyó un lenguaje escultórico propio, alejado de los cánones más clásicos de su época. El INBAL ha destacado que su obra estableció diálogos con tradiciones estéticas mesoamericanas y afrocaribeñas, además de incorporar metodologías vinculadas con el movimiento corporal y la danza.

Piezas escultóricas de Geles Cabrera presentadas en Bellas Artes.

La artista que hizo del cuerpo su lenguaje

Su manera de trabajar el cuerpo no siguió una representación tradicional. Sus esculturas exploraron el volumen, el movimiento, la síntesis de las formas y la relación entre cuerpo y espacio.

En la exposición Geles Cabrera. Partituras corporales, el Museo del Palacio de Bellas Artes presentó una revisión de más de siete décadas de producción y destacó precisamente el vínculo entre cuerpo, espacio y movimiento en su obra.

La muestra reunió alrededor de 100 piezas de colecciones públicas y privadas, bajo la curaduría de Joshua Sánchez, curador en jefe del Museo del Palacio de Bellas Artes.

Su primera gran retrospectiva en Bellas Artes llegó a los 99 años

Aunque Geles Cabrera fue una figura clave de la escultura mexicana, su reconocimiento institucional más amplio llegó de forma tardía.

En 2025, a los 99 años, el Museo del Palacio de Bellas Artes le dedicó la exposición Geles Cabrera. Partituras corporales, una muestra que revisó su trayectoria y colocó su obra frente a nuevas generaciones de públicos y artistas.

Durante la inauguración, Daniel Garza Usabiaga, entonces director del Palacio de Bellas Artes, subrayó la importancia de dedicar una exposición individual a una artista que amplió los límites de la escultura moderna en México.

“Es un honor inaugurar esta exposición individual dedicada a Geles Cabrera, una artista cuya obra desafió las normas de su tiempo y amplió los límites de la escultura moderna en México”, expresó.

Se presentó la intervención coreográfica COLOSOS, dirigida por el bailarín y coreógrafo Diego Vega Solorza en el área de murales, la Sala Internacional y el vestíbulo del Palacio de Bellas Artes. FOTO: GRACIELA LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM Graciela López Herrera / Cuartoscuro

Geles Cabrera fundó su propio museo en Coyoacán

Uno de los gestos más importantes de su trayectoria fue la creación de su propio espacio de exhibición.

En 1966, Geles Cabrera inauguró el Museo Escultórico en su casa de Coyoacán, un proyecto que le permitió mostrar su obra, conservar su archivo y promover el diálogo alrededor de la escultura. El espacio funcionó hasta la década de 1990.

El INBAL ha descrito este proyecto como una iniciativa pionera de autogestión, pues convirtió su casa en un lugar de exhibición, archivo y encuentro comunitario.

Recibió la Medalla de Oro de Bellas Artes

En 2023, Geles Cabrera fue reconocida con la Medalla de Oro de Bellas Artes, uno de los reconocimientos más importantes para artistas en México.

Durante la ceremonia de entrega, realizada en 2024, su hijo Rafael Cano Cabrera destacó la profundidad del acto creativo y el valor de que una obra logre permanecer en el tiempo.

“El trabajo de ser creador implica una intención profunda de expresar su propio mundo”, dijo Rafael Cano Cabrera durante la entrega del reconocimiento.

En esa misma ceremonia, el escultor Pedro Reyes recordó la fuerza de su trabajo manual y la manera en que Cabrera se acercaba a la escultura desde el corazón y la intuición.

La escultora Geles Cabrera recibió la Medalla Bellas Artes en la categoría de Artes Visuales. Moisés Pablo Nava / Cuartoscuro

Una figura imprescindible de la escultura mexicana

Presentó su primera exposición individual en la Galería Mont-Orendáin a finales de los años 40 y fue una de las fundadoras del Salón de la Plástica Mexicana. También formó parte del grupo GUCADIGOSE, junto a figuras como Ángela Gurría, Juan Luis Díaz, Mathias Goeritz y Sebastián.

Su obra llegó a exposiciones individuales y colectivas dentro y fuera de México, mientras su figura comenzó a ser revisada con mayor fuerza en años recientes, especialmente desde proyectos que buscaron combatir la invisibilización de mujeres artistas en la historia del arte mexicano.

La investigadora Ana Garduño destacó en 2026 que Cabrera consolidó su lugar en la escultura mexicana del siglo XX, mientras que el INBAL reconoció la retrospectiva en Bellas Artes como una oportunidad para revisar su legado artístico, pedagógico y como gestora cultural.

bgpa