Destinan 30 mdp para renovar Teotihuacan

La Secretaría de Cultura federal, que dirige Claudia Curiel, anunció ayer que se destinan cerca de 30 millones de pesos “para renovar la infraestructura, servicios, museografía y señalética complementaria en la zona arqueológica de Teotihuacan”.

Esto como parte de un proyecto integral de rehabilitación y renovación del sitio, en lo que definió como “algo que no se había hecho en más de tres décadas”, afirmó en un comunicado.

Sin embargo, hasta el momento la dependencia no ha informado si ya concluyeron los trabajos para instalar la cubierta que protegería la Pirámide de la Serpiente Emplumada, luego de que en 2021 el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) diera a conocer el severo deterioro del sitio arqueológico, en particular de dicha estructura, para lo cual se recolectaría un fondo de casi 50 millones de pesos.

Excélsior ha cuestionado en reiteradas ocasiones al INAH sobre el avance de dichos trabajos, pero desde 2024 a la fecha no ha aportado información sobre los montos ni los trabajos realizados.

Por otro lado, Joel Omar Vázquez Herrera, director del INAH, expuso en el comunicado que, “como parte del proyecto integral y de intervención profunda, se trabaja en los tres museos de sitio (Museo de las Culturas Teotihuacanas, Museo de los Murales Teotihuacanos Beatriz de la Fuente y el Museo de Sitio de la Ciudadela) que no abría al público desde hace más de 20 años”.

El proyecto, abundó el funcionario, “involucra trabajos de mantenimiento y la renovación de los guiones museográficos, donde incluiremos piezas nunca antes vistas relevantes de la cultura teotihuacana”.

Finalmente, la coordinadora de Obras y Proyectos en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, Iris Infante Cosío, aseguró que las intervenciones que realizan “son cuidadosas del patrimonio arqueológico, que es lo más importante para todos” y buscan que sean accesibles para las personas que visiten Teotihuacan.