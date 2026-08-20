Organizan Encuentro Internacional del Mariachi con espectáculos gratis y galas especiales

Hablar de Jalisco sin pensar en el mariachi, la charrería y el tequila, es prácticamente imposible. Estos son parte de su identidad como estado y símbolos de México en el mundo. Para celebrarlos, no te pierdas el XXXIII Encuentro Internacional del Mariachi y la Charrería.

El mariachi y la charrería son dos manifestaciones culturales con una fuerte carga histórica y simbólica. En 2011 la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, inscribió al mariachi en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

Considerado como elemento fundamental de la cultura del pueblo mexicano, el organismo destaca al mariachi por abarcar canciones de diferentes regiones del país, además de hablar de amor a la tierra, las mujeres mexicanas y hasta la naturaleza.

Cinco años más tarde, la charrería también entró a esta lista, destacándola como una tradición que fomenta la identidad, el respeto por la naturaleza y la transmisión de valores sociales entre generaciones.

Por eso, sigue siendo relevante mantener vivas ambas tradiciones. Para eso, además de los espacios donde se realizan de forma habitual, cada año se lleva a cabo un Encuentro Internacional del Mariachi y la Charrería en Jalisco.

Cuarto Oscuro

¿Qué es el Encuentro Internacional del Mariachi y la Charrería?

El Encuentro Internacional del Mariachi y la Charrería es un festival cultural que se realiza cada año desde 1994, tanto en Guadalajara como en otros municipios y pueblos mágicos de Jalisco, para celebrar y difundir estas tradiciones.

Este evento fue impulsado por el entonces presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara, René Rivial León con el objetivo de atraer mariachis de distintas partes del mundo a su cuna: Jalisco.

Años después se integró la charrería y más adelante se sumaron otros municipios del estado para realizar los cientos de actividades que se llevan a cabo en torno a ambas manifestaciones culturales.

En la edición XXXIII se contemplan más de 170 actividades, 95 por ciento de las cuales son gratuitas y se contará con la participación de agrupaciones nacionales e internacionales, provenientes de Estados Unidos, Colombia, Francia, Argentina, Chile y Perú.

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¿Cuándo será el Encuentro Internacional del Mariachi y la Charrería 2026?

El Encuentro Internacional del Mariachi y la Charrería 2026 se llevará a cabo del 26 de agosto al 6 de septiembre, lo que se traduce en 12 días de celebración en Jalisco para reunir a turistas nacionales y locales.

Aunque la sede principal es Guadalajara, donde podrás encontrar el Pabellón Cultural, ubicado en Plaza Liberación, con diferentes actividades artísticas y culturales gratuitas, también se realizarán actividades en los diferentes pueblos mágicos y municipios turísticos como Puerto Vallarta, Chapala, Tepatitlán, Ciudad Guzmán, Arandas y San Juan de los Lagos.

¿Qué habrá en el Encuentro Internacional del Mariachi y la Charrería 2026?

En el Encuentro Internacional del Mariachi y la Charrería 2026 puedes encontrar actividades y espectáculos de todo tipo. Desde presentaciones de mariachi y charreadas, hasta galas especiales, misas cantadas y diversos certámenes y campeonatos.

Por ejemplo, como parte de las actividades gratuitas en el Pabellón Cultural, podrás ver en vivo a Jazmín de la Rocha “La Gallera” con el ballet folclórico “Pasos de México”, además del mariachi infantil “Peques NT”, el mariachi femanil “Nuevo Tecatitlán”, entre otros.

Estas presentaciones se llevarán a cabo del 26 al 29 de agosto en este espacio, a partir de las 16 horas. Revisa los horarios en el sitio web de este encuentro.

En esta misma plaza, el 30 de agosto se llevará a cabo un homenaje a José Alfredo Jiménez, Tomas Méndez y Rubén Fuentes a las 18 horas, con mariachi y la Orquesta Filarmónica de Jalisco; la entrada será gratuita.

Por otro lado, habrá galas especiales con costo en el Conjunto Santander de Artes Escénicas y el Teatro Degollado. Dependiendo el recinto y el espectáculo, los precios van de los 995 a los 3 mil 100 pesos; consulta la cartelera y compra tus boletos a través de Ticketmaster y el sitio del Conjunto Santander.

Asimismo, el 4 de septiembre se llevará a cabo un concierto sinfónico con Natalia Jiménez, el Mariachi Internacional CHG y la Orquesta Filarmónica de Jalisco en el Auditorio Telmex. Los boletos están disponibles en Ticketmaster.

Para los amantes de la charrería, el 5 de septiembre se llevará a cabo el Campeonato Charro en el Lienzo Charro “Nito Aceves” con mariachi en vivo, escaramuzas y mucho más. El costo de la entrada general es de 100 pesos.

Estas son solo algunas de las actividades que se llevarán a cabo en Guadalajara, pero también se prevén conciertos en Ajijic (28 de agosto), Cocula (29 de agosto), Sayula (30 de agosto), Tlaquepaque (31 de agosto), entre otros destinos.

A unos días de que llegue el mes más patrio, no hay mejor manera de celebrar a México que con mariachi. Disfruta del Encuentro Internacional del Mariachi y la Charrería en Jalisco y vive la tradición mexicana.