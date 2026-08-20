Greta Elizondo participa en Grafías en el Palacio de Bellas Artes: fechas

La Compañía Nacional de Danza (CND) presentará Grafías, gala de coreógrafos contemporáneos, en donde presentará dos estrenos mundiales y una obra de Nacho Duato. Tres obras de distintas generaciones que se presentarán del 28 al 30 de agosto en la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes.

Se trata de los estrenos Filament, de la coreógrafa británica Gemma Bond; Volver (Reversa) de la mexicana Melva Olivas y la reposición de Gnawa, creación del coreógrafo español Nacho Duato, que estrenó la CND en 2025.

Greta Elizondo participa en Grafías en el Palacio de Bellas Artes Instagram @cndanzamx

Greta Elizondo, primera solista es una de las bailarinas de la Compañía Nacional de Danza participa en Filament.

“Es un proceso muy bello. A mí me ha gustado mucho trabajar con Gemma Bond. Creo que es alguien con mucha apertura, calma y suavidad, que entiende los cuerpos de los bailarines, porque ella también fue bailarina. El resultado a mí me está encantando”, contó la artista en entrevista a Excélsior en los ensayos de la obra.

Greta Elizondo participa en Grafías en el Palacio de Bellas Artes Instagram @cndanzamx

Elizondo recuerda que ser bailarina siempre implica nuevos retos.

“Sin importar el tiempo, la edad y la madurez que uno tenga, al final siempre se sienten los mismos nervios antes de salir al escenario. Entonces, sigue siendo mágico poder pararme en el escenario y estoy agradecida de tener la posibilidad de seguir haciéndolo”, expresó.

Grafías toma su nombre de la idea de una escritura, pero en esta gala esa representación se construye a través del movimiento y las posibilidades expresivas del cuerpo.

“Más allá del nombre o no, para mí es el lenguaje del cuerpo y cómo ir experimentando diferentes maneras de moverse y expresarse, y que al final una misma emoción se puede expresar desde algo muy clásico hasta algo contemporáneo y, en ese camino, hay matices diferentes. Así como las palabras, el cuerpo también puede dar esas mismas connotaciones”, señaló Greta Elizondo.

La joven artista recuerda que su acercamiento a la danza comenzó siendo una niña, influenciado por el gusto de su madre por el baile.

Greta Elizondo participa en Grafías en el Palacio de Bellas Artes Instagram @cndanzamx

“A mi mamá le gustaba bailar. Yo desde niña crecí viendo ballet y creo que fue como a los ocho años que fui a una primera clase, ahí descubrí la magia del ballet y me gustó el trabajo”, platicó.

Cada coreografía que se presentará en esta gala de verano de la Compañía Nacional de Danza se convierte en un trazo sobre el cuerpo: Filament, de Gemma Bond, explora la precisión, la extensión y la proyección del movimiento; Volver (Reversa), de la sonorense Melva Olivas es una propuesta que se aproxima a la memoria y la introspección; mientras que Gnawa de Nacho Duato es una pieza que articula tanto el ritmo y la tradición como la contemporaneidad.