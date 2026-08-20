OAXACA, Oax.- Dos exposiciones en un mismo lugar presenta la Casa Villa de Antequera, el sexto recinto cultural del Fomento Cultural Banamex. Se trata de Día y noche: la magia del arte popular de Oaxaca, de Carlomagno Pedro Martínez y Remigio Mestas, así como Y eras tú, de la artista plástica, Magali Lara.

Textiles y barro negro: Un recorrido por la cosmovisión zapoteca

El sitio cultural, ubicado en la esquina de las calles Armenta y López e Hidalgo, en el Centro Histórico, propone en Día y noche: la magia del arte popular de Oaxaca un recorrido por algunas de las expresiones más representativas del arte popular vinculadas a la tradición zapoteca.

La Casa Villa de Antequera de Banamex inaugura dos nuevas exposiciones en Oaxaca Foto: Cortesía Fomento Cultural Banamex

A través de los textiles de Mestas y piezas de barro negro, de Pedro Martínez, la muestra explora la relación entre la naturaleza, la espiritualidad, el tiempo y la comunidad, elementos fundamentales de una cosmovisión que continúa vigente en las expresiones artesanales del estado.

Magali Lara en la bóveda histórica: Memoria, intimidad y experiencia femenina

Por su parte, en la bóveda de la Casa Villa de Antequera, que resguarda obras de la Colección de Pintura del Banco Nacional de México, se presenta Y eras tú, una intervención de Magali Lara integrada por cuatro obras realizadas durante la década de 1980 y una propuesta museográfica concebida especialmente para este espacio.

La Casa Villa de Antequera de Banamex inaugura dos nuevas exposiciones en Oaxaca Foto: Cortesía Fomento Cultural Banamex

A través de flores, objetos domésticos y elementos cotidianos, Lara construye un territorio de reflexión sobre la memoria, la intimidad y la experiencia femenina. La exposición revisita la tradición del bodegón y reconoce las aportaciones de artistas mujeres que históricamente enfrentaron barreras para obtener visibilidad dentro del ámbito artístico.

Con estas exposiciones, la antigua bóveda bancaria del siglo XIX, sede de la primera sucursal de Banamex en la capital oaxaqueña, se busca acercar el arte contemporáneo y las tradiciones populares a nuevas audiencias y fortalecen el acceso a la cultura en el territorio nacional.

Ambas muestras estarán abiertas al público desde ayer 19 de agosto al 31 de enero de 2027, con entrada gratuita y visitas guiadas.