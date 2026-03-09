Pueblos mágicos de Jalisco: los 12 que han ganado el título

Hablar de Jalisco es remontarnos inmediatamente a Guadalajara, su capital y destino turístico más conocido a nivel mundial, junto con Puerto Vallarta. Sin embargo, pocos saben que este estado cuenta con 12 pueblos mágicos, conócelos.

Ser la cuna del tequila y el mariachi, dos de los símbolos más representativos de la cultura mexicana, ha hecho de Jalisco uno de los destinos favoritos del turismo nacional y extranjero.

Los sitios que lideran las visitas, son Guadalajara y sus alrededores (Zapopan y Tlaquepaque), Puerto Vallarta y Tequila, por su famosa ruta del tequila. Sin embargo, la oferta turística de este estado es muy amplia.

Por ejemplo, pocos saben que Jalisco cuenta con 12 pueblos mágicos, una opción perfecta para una escapada de fin de semana. Si solo ubicas a Tequila, Tlaquepaque y Lagos de Moreno, aquí te contamos sobre los otros nueve.

Puerto Vallarta es uno de los destinos turísticos más populares de Jalisco Canva

¿Cuál es el estado con más pueblos mágicos?

Hasta el 2025, se contabilizan 177 pueblos mágicos en México, distribuidos en sus 32 estados. Tres son las entidades que lideran la lista con 12 cada uno: Jalisco, Estado de México y Puebla. La razón es, básicamente, su riqueza histórica y cultural.

Recordemos que el programa de pueblos mágicos fue creado hace más de 20 años por la Secretaría de Turismo (Sectur), con el objetivo de impulsar el desarrollo turístico de aquellas localidades que conservan patrimonio cultural, histórico o natural significativo.

Para obtener este nombramiento, los municipios deben cumplir con criterios establecidos, los cuales cumplen los 12 pueblos mágicos de Jalisco, al combinar historia, cultura, arquitectura colonial y atractivos naturales. ¿Cuántos de ellos conoces?

Los paisajes y riqueza histórica le han ganado 12 pueblos mágicos a Jalisco Canva

¿Cuáles son los 12 pueblos mágicos de Jalisco?

Tequila

Es, quizá, el pueblo mágico más famoso de Jalisco. Se ubica en la región donde se cultiva el agave azul, base de la bebida que lleva su nombre. Los paisajes agaveros que rodean el municipio han sido reconocidos por su valor cultural e histórico.

Justamente, su principal atractivo gira en torno a esta bebida, pues puedes hacer recorridos por destilerías tradicionales y conocer sus museos dedicados al tequila. Además, no puedes dejar de pasear por su centro histórico.

Mazamitla

Ubicada en la Sierra del Tigre, Mazamitla ha sido nombrada la “Suiza mexicana”, por sus casas de madera y techos inclinados. El clima fresco y sus paisajes boscosos lo han convertido en uno de los lugares favoritos para los amantes de la naturaleza.

De hecho, el turismo en este pueblo mágico gira en torno a cabañas, senderismo, cascadas y actividades al aire libre.

Tapalpa

Pese a los últimos acontecimientos en los que se vio envuelto Tapalpa, se trata de uno de los pueblos más pintorescos del estado, caracterizado por sus calles empedradas, casas blancas con techos rojos y un ambiente tranquilo.

Su entorno natural incluye bosques y formaciones rocosas conocidas como Las Piedrotas. Por esa razón se ha vuelto popular para actividades de aventura como parapente, ciclismo de montaña y senderismo.

Tequila es uno de los pueblos mágicos más conocidos de Jalisco Canva

San Sebastián del Oeste

Ubicado en la Sierra Madre Occidental, este pueblo mágico conserva gran parte de su arquitectura colonial. Durante el siglo XIX fue un importante centro minero; por esa razón hoy seguimos encontrando antiguas haciendas y edificios históricos.

San Sebastián del Oeste es un destino tranquilo que atrae visitantes interesados en la historia, paisajes montañosos y experiencias rurales.

Lagos de Moreno

Lagos de Moreno es uno de los pueblos mágicos de Jalisco con mayor riqueza arquitectónica. Su centro histórico conserva iglesias, plazas y edificios coloniales que reflejan su importancia durante la época virreinal.

Este municipio también destaca por su tradición cultural y festividades, así como por su gastronomía regional.

Tlaquepaque

Su nombre completo es San Pedro Tlaquepaque, un pueblo mágico reconocido por su tradición artesanal y su ambiente cultural. Sus calles llenas de galerías y tiendas de artesanías lo confirman, aunque también encontramos una gran variedad de restaurantes.

Además, es famoso por su oferta cultural, incluyendo música, arte y festivales tradicionales.

Tlaquepaque es un pueblo mágico conocido por su tradición artesanal Canva

Ajijic

Ubicado a orillas del lago de Chapala, Ajijic es conocido por su clima agradable y su ambiente artístico. Por esa razón, ha atraído a artistas y comunidades internacionales durante décadas. Al visitarlo, te sorprenderás con sus murales, galerías y su malecón con vista al lago.

Mascota

Este pueblo mágico de Jalisco destaca por ser un destino rodeado de montañas y paisajes naturales. Su arquitectura tradicional y su tranquilidad lo convierten en un lugar ideal para conocer la vida rural del estado.

Entre los atractivos de Mascota se encuentran templos históricos, lagunas y rutas de naturaleza.

Talpa de Allende

Talpa de Allende es uno de los principales centros de peregrinación religiosa en el occidente de México. Hasta aquí llegan cada año miles de personas para visitar la Basílica de Nuestra Señora del Rosario de Talpa.

Sumado a su relevancia histórica, este pueblo mágico jalisciense destaca por su arquitectura colonial y su entorno montañoso.

Cocula

Cocula es conocida como la cuna del mariachi, una de las expresiones musicales más representativas de México. Justamente, este reconocimiento cultural fue uno de los factores clave para ser nombrada pueblo mágico en 2023.

Pero además de su vena musical, este municipio ofrece museos y festivales.

Sayula

Este pueblo mágico de Jalisco es reconocido por su tradición artesanal, especialmente en la fabricación de cuchillos y productos de cuchillería que han pasado de generación en generación.

También destaca por su gastronomía, como la cajeta elaborada con leche de cabra, así como por su arquitectura y ambiente tradicional.

Temacapulín

Temacapulín es un pequeño pueblo que destaca por sus aguas termales naturales y su ambiente tranquilo. Por esa razón, es un destino es ideal para el turismo de bienestar y descanso.

Además de sus balnearios, encontrarás templos históricos y una fuerte identidad comunitaria.

Temacapulín es un pueblo turístico destacado por sus aguas termales Canva / Gobierno de Jalisco

¿Cuáles son los pueblos mágicos más cercanos a Guadalajara?

Tlaquepaque. Es el pueblo mágico de Jalisco más cercano a Guadalajara , pues se encuentra a alrededor de 10 kilómetros de distancia, lo que equivale a 20 o 30 minutos de viaje en automóvil. De hecho, es muy sencillo llegar en transporte público.

, pues se encuentra a alrededor de 10 kilómetros de distancia, lo que equivale a 20 o 30 minutos de viaje en automóvil. De hecho, es muy sencillo llegar en transporte público. Tequila. Se encuentra a alrededor de 70 kilómetros de Guadalajara, lo que significa entre 1 hora y 1 hora y media de viaje. Además, puedes llegar en autobús o por tours turísticos que parten desde la ciudad.

Ajijic. La distancia entre este pueblo mágico y Guadalajara es de 55 kilómetros, lo que implica un viaje de 1 hora. Asimismo, encuentras rutas de autobús que conectan Guadalajara con este destino.

y Guadalajara es de 55 kilómetros, lo que implica un viaje de 1 hora. Asimismo, encuentras rutas de autobús que conectan Guadalajara con este destino. Tapalpa. Es una opción perfecta para una escapada de fin de semana, con una distancia aproximada de 130 kilómetros de Guadalajara. Esto equivale a 2 horas y media en automóvil.

Mazamitla. También a 130 kilómetros de Guadalajara y menos de 3 horas de viaje, es otra excelente opción para los amantes de la naturaleza.

Si tienes en tus planes viajar a Jalisco, además de los destinos clásicos, dale la oportunidad a alguno de sus 12 pueblos mágicos; no te arrepentirás.