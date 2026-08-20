XALAPA, Ver.– La escena teatral xalapeña se prepara para recibir una de las propuestas más sólidas de la cartelera nacional. El sábado 29 de agosto, a las 19:00 horas, el Teatro J. J. Herrera presentará La Maldecida, de la dramaturga argentina Patricia Suárez, dirigido por Víctor Carpinteiro e interpretado por Claudia Frías, integrante de la compañía independiente El Círculo Teatral.

Colaboración entre independientes: El Círculo Teatral y creadores xalapeños

La llegada de esta agrupación a Xalapa es resultado del trabajo de Hugo López, quien, desde la asociación civil Artistas Independientes de Xalapa (AIX) y la compañía ¡Así le dijeron a mi hermana…!, impulsa el proyecto Alhajas de mi hermana, teatro para la comunidad y gira, beneficiario del programa México en Escena Grupos Artísticos (MEGA) en su segundo año.

López habló sobre la presencia de El Círculo Teatral en Xalapa. “Se trata del encuentro entre dos comunidades teatrales que han sostenido, desde la independencia, buena parte del teatro mexicano contemporáneo”, dijo.

La Maldecida, obra sobre el mito de Fedra, llega al Teatro J. J. Herrera en Xalapa FOTOS: CORTESÍA EL CÍRCULO TEATRAL

Resaltó que la experiencia de una compañía consolidada de la Ciudad de México se cruza con una ciudad que históricamente ha sido semillero de creadoras, creadores y proyectos escénicos, lo que fortalece el diálogo creativo y reafirma que el teatro es un puente para compartir historias.

La mirada de Pelegrina: Reinterpretar la tragedia de Fedra desde el afecto y la represión

La Maldecida retoma el mito de Fedra y construye una mirada contemporánea sobre el deseo, la pasión y las consecuencias de lo que se reprime. El enamoramiento de Fedra por su hijastro Hipólito, desencadena una tragedia que altera el orden social.

Paralelamente, Pelegrina —dama de compañía de Fedra— enfrenta la muerte de su perro, el único ser vivo que le ha dado afecto genuino.