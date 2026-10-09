De la ópera al Mictlán: un viaje musical para recordar a quienes ya no están

Como parte de un recorrido musical por los nueve niveles del Mictlán, llega a los escenarios del Teatro Varsovia y el Teatro del Pueblo De La Ópera al Mictlán, una propuesta musical que se presentará el 24 y 29 de octubre, en la que el público podrá encontrarse con la tradición lírica europea y la riqueza cultural vinculada al Día de Muertos en México.

La obra es presentada por el Ensamble Vocal Studio Katzarava, bajo la dirección vocal de María Katzarava y la dirección artística de Mireille Bartilotti. La propuesta invita a los espectadores a recorrer el inframundo en la mitología mexica a través de la música y la fusión de dos tradiciones que se encuentran frente a la muerte.

“Vamos a ver a múltiples personajes destacados en las óperas de muchos compositores y van a venir a nuestro escenario a contarnos lo que son hasta llegar al llegar en que van a trascender de este plano. Ahí veremos esta fusión de nuestra tradición del culto a la muerte y la creencia de este recorrido para llegar al Mictlán durante cuatro años”, señaló Lili Cortés, soprano y creadora de ‘De La ópera al Mictlán’.

De La Ópera al Mictlán en CDMX por el Ensamble Vocal Studio Katzarava. Foto: Küken Produktionen

Las presentaciones forman parte de las residencias artísticas desarrolladas por el ensamble en colaboración con Küken Produktionen, el Sistema de Teatros de la Ciudad de México y el Teatro Varsovia. Se trata de una propuesta escénica con seis jóvenes tenores, barítonos y sopranos, quienes tienen la oportunidad de fortalecer su formación, experiencia escénica y proyección profesional.

“Surge a partir de que en el ensamble vocal han decidido empezar a abrir más puertas hacia nosotros en la manera en que no solo podamos estar como artistas en el escenario, sino como que empezar a explotar un poco más nuestros recursos: idea y creatividad”.

De La Ópera al Mictlán en CDMX por el Ensamble Vocal Studio Katzarava. Foto: Küken Produktionen

Las presentaciones serán el 24 de octubre a las 19:00 horas, en el Teatro Varsovia, en Varsovia #9, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc y el 29 de octubre a las 17:00 horas en el Teatro del Pueblo, ubicado en República de Venezuela #72, Centro Histórico.