De la ópera al Mictlán: un viaje musical para recordar a quienes ya no están
El Día de Muertos se encuentra con la tradición operística en De La Ópera al Mictlán, una propuesta musical que llegará a CDMX.
Como parte de un recorrido musical por los nueve niveles del Mictlán, llega a los escenarios del Teatro Varsovia y el Teatro del Pueblo De La Ópera al Mictlán, una propuesta musical que se presentará el 24 y 29 de octubre, en la que el público podrá encontrarse con la tradición lírica europea y la riqueza cultural vinculada al Día de Muertos en México.
La obra es presentada por el Ensamble Vocal Studio Katzarava, bajo la dirección vocal de María Katzarava y la dirección artística de Mireille Bartilotti. La propuesta invita a los espectadores a recorrer el inframundo en la mitología mexica a través de la música y la fusión de dos tradiciones que se encuentran frente a la muerte.
“Vamos a ver a múltiples personajes destacados en las óperas de muchos compositores y van a venir a nuestro escenario a contarnos lo que son hasta llegar al llegar en que van a trascender de este plano. Ahí veremos esta fusión de nuestra tradición del culto a la muerte y la creencia de este recorrido para llegar al Mictlán durante cuatro años”, señaló Lili Cortés, soprano y creadora de ‘De La ópera al Mictlán’.
Las presentaciones forman parte de las residencias artísticas desarrolladas por el ensamble en colaboración con Küken Produktionen, el Sistema de Teatros de la Ciudad de México y el Teatro Varsovia. Se trata de una propuesta escénica con seis jóvenes tenores, barítonos y sopranos, quienes tienen la oportunidad de fortalecer su formación, experiencia escénica y proyección profesional.
“Surge a partir de que en el ensamble vocal han decidido empezar a abrir más puertas hacia nosotros en la manera en que no solo podamos estar como artistas en el escenario, sino como que empezar a explotar un poco más nuestros recursos: idea y creatividad”.
Las presentaciones serán el 24 de octubre a las 19:00 horas, en el Teatro Varsovia, en Varsovia #9, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc y el 29 de octubre a las 17:00 horas en el Teatro del Pueblo, ubicado en República de Venezuela #72, Centro Histórico.