¿Te atreves a entrar al Mictlán? Esta experiencia te llevará por el inframundo mexica

¿Te imaginas caminar por los lugares que, de acuerdo con la cosmovisión mexica, forman parte del viaje de las almas hacia el inframundo? Si te gustaría vivir una experiencia inspirada en esta tradición prehispánica, “Un viaje al Mictlán” de Fantasy Lab regresa.

En su tercera edición, esta experiencia busca acercar al público a una de las representaciones más importantes: el recorrido que, de acuerdo con esta tradición, emprenden las almas después de la muerte a través del Mictlán.

¿Qué habrá en “Un viaje al Mictlán” de Fantasy Lab?

La experiencia para todas las edades consiste en recorrer nueve niveles que recrean el paso de las almas por el inframundo, con una duración aproximada de ocho minutos en cada uno.

Durante el recorrido se combina tecnología, arte, iluminación y distintos elementos inspirados en la cosmovisión prehispánica para crear una experiencia inmersiva.

“Un viaje al Mictlán es una experiencia que descansa en esta mitología mexica, en donde básicamente se considera que es como el inframundo. El recorrido que deben seguir las almas en el momento de morir, el cual sigue nueve distintos niveles o retos para llegar a la tierra del descanso eterno, y cada uno es un proceso de sanación y de entrega”, explicó Sergio Luna, director creativo de Fantasy Lab.

Entre las novedades de esta tercera edición se encuentra una guía que acompañará a los visitantes durante el recorrido para que puedan identificar en qué nivel y etapa se encuentran.

“Una de las cosas nuevas de la experiencia es que durante el recorrido van a llevar una guía para que puedan ustedes ir viendo en qué nivel y qué etapa están”, destacó Fernanda Quijas, directora de producción.

Experiencia inmersiva: Un viaje al Mictlán. Foto: Excélsior

Un recorrido por el Mictlán entre tradición y arte mexicano

Para quienes se atrevan a recorrer las distintas salas, el viaje pasará por Itzcuintlán, Tepetl Monamicyan, Iztépetl, Itzehecayan, Pancuetlacaloyán, Timiminaloayan, Teyollocualoyan, Izmictlán Apochcalolcay Mictlán.

Además, los organizadores explicaron que para esta experiencia colaboran con Huesitos Olvidados, un colectivo de cartoneros tradicionales.

Las salas también incorporan materiales como fibra de vidrio y un tapete de aserrín, elementos que buscan integrar distintas expresiones relacionadas con las artesanías y las tradiciones mexicanas.

Experiencia inmersiva: Un viaje al Mictlán. Foto: Excélsior

¿Dónde está “Un viaje al Mictlán” de Fantasy Lab?

Si quieres vivir esta experiencia inmersiva inspirada en la cosmovisión mexica, “Un viaje al Mictlán” estará en el sótano 2 de Metrópoli Patriotismo del 25 de septiembre al 8 de noviembre.

El horario será:

Lunes a viernes: de 1:00 a 20:00 horas.

Lunes a viernes: de 1:00 a 20:00 horas. Sábado y domingo: de 11:00 a 20:00 horas.

Precio entre semana: $390 pesos.

Precio fin de semana: $420 pesos.

Durante el recorrido también podrás encontrarte con personajes que forman parte de esta experiencia y que acompañan el viaje por las distintas salas. Es importante que consideres que no es apto para personas con sensibilidad a la luz, pero puedes consultar en el lugar o en sus redes sociales las excepciones establecidas, en caso de contar con alguna duda específica.

Experiencia inmersiva: Un viaje al Mictlán Foto: Excélsior

Así, “Un viaje al Mictlán” propone adentrarse en una representación artística de los cambios y retos que atraviesan las almas dentro de esta tradición. Una experiencia que combina tecnología y elementos de la cultura mexicana para acercar al público a una de las cosmovisiones prehispánicas más conocidas.