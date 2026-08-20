Qué santo se celebra hoy 20 agosto: San Bernardo de Claraval y cómo pedir por claridad mental

Pocos episodios en el santoral resultan tan fascinantes como la capacidad de San Bernardo de Claraval para transformar espiritualmente a quienes le rodeaban, logrando arrastrar a la vida monástica a todos sus hermanos, a su propio padre y a decenas de nobles fascinados por su elocuencia mística.

Según confirman los registros oficiales del Vaticano, este insigne abad del siglo XII fue proclamado Doctor de la Iglesia por la profundidad de sus escritos Mariológicos y su teología del amor divino.

Su legado atestigua que no existe dilema complejo ni dureza de corazón que no ceda ante la intercesión sincera de este sabio consejero de papas y reyes.

Qué santo se celebra hoy 20 agosto: San Bernardo de Claraval y cómo pedir su claridad mental Canva

Qué santo se celebra hoy 20 agosto en el calendario litúrgico

El santo que se celebra hoy 20 de agosto es San Bernardo de Claraval, abad cisterciense, teólogo insigne y Doctor de la Iglesia famoso por su profunda devoción a la Virgen María.

Nacido en Borgoña en 1090, Bernardo ingresó al Císter junto a más de treinta compañeros e impulsó la fundación del legendario monasterio de Claraval. Su palabra, apodada "Doctor Melífluo" por fluir como miel, pacificó cismas eclesiásticos y unificó a la Europa medieval. Su entrega espiritual fortaleció el papel de la oración contemplativa como refugio ante las crisis más oscuras de la sociedad.

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Cómo pedir el auxilio espiritual a San Bernardo hoy

Para pedir el auxilio de San Bernardo de Claraval, recurre a la oración confiada buscando claridad mental, serenidad en las decisiones y reconciliación familiar.

Para encauzar tu petición en esta fecha, busca un rincón tranquilo en tu hogar, enciende una vela y mantén tu mente enfocada en la paz interior.

Presenta ante el santo tus inquietudes sobre el rumbo de tu vida, crisis en las relaciones cercanas o falta de fe.

Invocando su gran amor mariano, pide a San Bernardo que sea tu guía y puente espiritual ante la Madre de Dios.

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Plegaria de auxilio a San Bernardo de Claraval

Oh dichoso San Bernardo, Doctor del amor divino y refugio de almas atribuladas,

tú que supiste guiar a tantos hacia la luz de la Verdad con tu palabra dulce y firme,

mira hoy mis angustias y la turbación que aflige a mi corazón.

Alcánzame la gracia de la paciencia, la reconciliación en mi hogar

y el auxilio urgente que con fe profunda hoy encomiendo a tu intercesión.

Haz que, siguiendo tu ejemplo, encuentre consuelo en el amor de María.

Amén.

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Otros santos conmemorados en el santoral del 20 de agosto

El santoral del 20 de agosto conmemora a San Samuel profeta, San Filiberto de Jumièges, San Cristóbal de Córdoba, San Leovigildo y San Bernardo Tolomei, entre otros venerados testigos.

Esta rica memoria de la Iglesia reúne a figuras bíblicas y mártires que han iluminado el camino creyente.

El profeta Samuel destaca por su discernimiento espiritual para escuchar la voz divina desde la juventud.

Meditar en sus vidas renueva las fuerzas para actuar con rectitud moral en medio de nuestras pruebas diarias.

Invocación a los santos patronos y protección divina

Para invocar a San Bernardo o a los santos patronos de esta jornada por necesidades de bienestar corporal, mantén viva la fe sin descuidar la atención profesional.

Las oraciones dedicadas a los grandes intercesores de la historia representan una fortaleza espiritual inestimable frente a momentos de fragilidad o dolor.

Une tus intenciones personales al trabajo diligente de los médicos, permitiendo que la fe ilumine tus decisiones.

Confiar en la gracia divina te dará la serenidad necesaria para sobrellevar cualquier adversidad con fortaleza.