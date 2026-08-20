Hay momentos en la vida en los que las dudas y los problemas pueden hacernos sentir que hemos perdido el rumbo. Por ello, muchos fieles recurren a la fe para pedir claridad y encontrar una guía que los ayude a enfrentar las situaciones difíciles.

Uno de los santos a quien se le atribuye esta devoción es San Bernardo de Claraval, una figura importante dentro de la Iglesia católica, reconocido también como patrono de los agricultores.

En el marco de su celebración, te contamos quién fue San Bernardo de Claraval, cuáles son los milagros que se le atribuyen, qué se le pide y cuándo se celebra su día.

¿Cuál es la historia de San Bernardo de Claraval?

San Bernardo de Claraval nació en 1090 en el seno de una familia noble de Borgoña, Francia. A pesar de crecer rodeado de privilegios, decidió dejar atrás esa vida para ingresar al monasterio de Cîteaux, donde comenzó su camino religioso.

Con el paso de los años se convirtió en un influyente monje, teólogo y predicador. Además, tuvo un papel importante en la expansión de la Orden del Císter y fue fundador de la abadía de Claraval, desde donde ejerció una gran influencia religiosa.

Su prestigio llegó incluso a las más altas esferas de la época, pues fue consejero de papas y reyes y participó en importantes asuntos de la Iglesia.

¿Qué milagros se le atribuyen a San Bernardo de Claraval?

A San Bernardo de Claraval se le atribuyen diversos milagros, principalmente relacionados con curaciones y ayuda a personas enfermas, quienes acudían a él en busca de alivio y consuelo.

Su figura adquirió gran relevancia dentro de la Iglesia y, después de su fallecimiento en 1153, fue canonizado el 18 de enero de 1174 por el papa Alejandro III.

Posteriormente, fue proclamado Doctor de la Iglesia por el papa Pío VIII. También es conocido como el “Doctor Melifluo”, una expresión que hace referencia a la dulzura de sus palabras y de su predicación.

¿Qué se le pide a San Bernardo de Claraval? Foto: Canva

¿Qué se le pide a San Bernardo de Claraval?

Una de las principales peticiones que sus fieles hacen a San Bernardo de Claraval está relacionada con encontrar claridad ante las dudas y los momentos difíciles de la vida.

Por ello, algunas personas recurren a él cuando atraviesan situaciones complicadas y buscan orientación espiritual, fortaleza o una respuesta que les permita encontrar un nuevo camino.

San Bernardo de Claraval también es considerado patrono de los agricultores y trabajadores del campo, por lo que su figura está vinculada con la protección de quienes trabajan la tierra.

¿Qué se le pide a San Bernardo de Claraval? Foto: Canva

¿Cuándo se celebra el día de San Bernardo de Claraval?

El Día de San Bernardo de Claraval se celebra el 20 de agosto, fecha en la que los fieles de distintos lugares se reúnen para recordar su vida y legado religioso.

En las comunidades donde existe una especial tradición alrededor del santo, se realizan misas y celebraciones en su honor. Durante estas ceremonias, sus devotos suelen agradecer los favores recibidos y pedir su intercesión ante las dificultades que enfrentan.

¿Qué se le pide a San Bernardo de Claraval? Foto: Canva

Asimismo, los agricultores que lo consideran su patrono aprovechan esta fecha para rendirle homenaje y agradecer por el trabajo de la tierra, manteniendo viva una tradición de fe que ha acompañado a distintas generaciones.