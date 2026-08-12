XALAPA, Ver.— En México, la migración suele contarse en cifras: medio millón de personas cruzan cada año el país rumbo al norte. Pero detrás de ese número hay historias olvidadas. Migra, montaje del Colectivo Hombre Gacela, decide ponerles rostro y voz.

Bajo la dirección de Marisol Torres Goxcon, este ejercicio escénico apuesta por mezclar realismo mágico, humor y dolor, Migra narra la travesía de tres personajes arriba de La Bestia.

El actor Cuitláhuac Pascual plantea el dilema que sostiene la obra: “¿Vale la pena arriesgar tanto por un sueño o apostamos por mejores condiciones aquí?”. Su personaje encarna el miedo, la esperanza y la violencia que enfrentan quienes se suben al tren, especialmente las mujeres, para quienes el trayecto implica un riesgo inminente de no llegar.

'Migra', la obra teatral sobre la travesía en La Bestia que se presenta en Xalapa Fotos: Cortesía Colectivo Hombre Gacela

"La Chiquis": Realismo mágico y dolor disfrazado de fiesta

La actriz Marla Mariana interpreta a La Chiquis, un personaje que habita entre la vida y lo extraordinario. Su presencia sostiene el tono de “realismo México”, donde lo cotidiano convive con lo mágico sin pedir permiso.

En entrevista, Mariana se reconoce migrante interna, ya que es originaria de Aguascalientes y conecta su historia con la obra: creció en un pueblo atravesado por el tren, testigo desde niña de los cuerpos que viajan encima de los vagones. Incluso recuerda que el hecho real que inspiró la puesta en escena de El viaje de los cantores ocurrió en su comunidad.

“La Chiquis es alegre, dicharachera, bailadora, pero carga un dolor y una búsqueda de venganza que se disfraza de fiesta, como suele ocurrir en la mexicanidad”.

Por su parte, Torres Goxcon subraya que Migra no es teatro documental, sino una mirada sensible de las personas detrás de las estadísticas. El montaje conmueve, hace reír y llorar.

Completa el elenco Ivana García, quien interpreta a Poncho, el tercer migrante que sostiene la historia.

Función y conversatorio sobre migración en Xalapa

La función será este 15 de agosto a las 20:00 horas en el Estudio de Arte Emmanuel Cruz, en el centro de Xalapa. Habrá una charla inicial con especialistas en migración para contextualizar el fenómeno desde una perspectiva académica.