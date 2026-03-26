Museo Jumex presenta Futbol y arte, muestra con más de 100 obras rumbo al Mundial 2026

Breves entrevistas con algunas de las jugadoras que participaron en los mundiales de futbol femenil en 1970 y 1971, “para dar a conocer sus historias, que han sido olvidadas”. Una serie de fotografías de futbolistas sentados en el césped, no realizando actos heroicos, sino contemplando el paisaje. Y una recopilación de los penales fallados por la Selección Nacional mexicana en los mundiales, de 1985 a la fecha, y las crónicas del fracaso.

Éstas son las obras que los artistas visuales Sofía Echeverri, Iñaki Bonillas y Diego Berruecos presentan, respectivamente, en la colectiva Futbol y arte. Esa misma emoción, que reúne cien piezas de más de 70 artistas y se exhibirá en el Museo Jumex, a partir de este sábado 28 de marzo hasta el 26 de julio, en el marco del Mundial de Futbol 2026, que se realizará en Estados Unidos, México y Canadá.

La exposición no se queda con los objetos del futbol, sino que aborda las capas que van de lo social a la historia. La inauguración será el sábado 28 de marzo.

Los creadores dieron ayer más detalles de sus piezas en una conferencia de prensa, donde el curador Guillermo Santamarina y el arquitecto Mauricio Rocha, quien realizó la museografía, destacaron que no se aborda la experiencia masiva que rodea al futbol, sino que el arte recrea las vivencias íntimas desde un punto de vista crítico, la microhistoria.

“La exposición cumple no sólo con los impulsos, los intereses y las cuotas del momento, relacionado con el evento futbolístico; sino que está enfocada en los elementos que vienen desde el cosmos del juego patada-pelota, de eso que reúne a tantas personas, y se dispara hasta el inmenso universo con el que hoy el arte se relaciona”, comentó Santamarina.

“Desde la geografía, el estadio, las gradas, el balón, los tacos, el uniforme a la camiseta; y se proyecta a algo más contundente, el ser humano que se relaciona con ese cosmos no sólo como un aficionado, sino también por sus cualidades humanistas. La muestra no se queda en la experimentación de los objetos del futbol, sino con esas capas que van a lo social, a la historia”, agregó.

Rocha, por su parte, explicó que, en un principio, “aparece como primera idea la presencia de la cancha, pero se replantea su significado. Quisimos evocar la cancha de tierra, el llano, en el que se juega en México; ese espacio reinventado por la sociedad”.

El arquitecto detalló que “logramos construir dos superficies horizontales que ofrecen experiencias diferentes: en el segundo piso, la cancha de tierra con las medidas oficiales, las áreas chica y grande y la media luna; y, flotando y habitando, las obras de arte como jugadores o como el balón en movimiento.

“Y, en la planta baja, queríamos cambiar el sentido: hicimos una superficie de caucho con vestidores e invitamos a habitar ese sitio. Es decir, construir experiencias donde lo importante es la acción de la pieza de cada artista”, indicó.

En esta muestra el público podrá habitar el espacio de la obra y construir experiencias, donde lo importante será la acción de la pieza de cada artista. Foto: Daniel Betanzos

Echeverri señaló que su obra se llama Techado de impedimentos.

“La realizo a partir de pequeñas entrevistas con las jugadoras de la selección femenil mexicana, que fue invitada en 1970 y 1971. La idea es dar a conocer sus nombres y su historia, porque fueron olvidadas”.

Berruecos entrega el video Las trampas de la fe o La tentación del fracaso, que explora el archivo de Televisa. “Es una recopilación de los penales fallados por la Selección Nacional en los mundiales, en orden cronológico, desde 1985 al presente; además de recortes de periódico, primeras planas, encabezados y frases de las crónicas deportivas con un toque dramático y catastrófico”.

Y Bonillas colocó en casilleros, ubicados en el sótano del museo, negativos, “esos deseos de imágenes que esperan a ser revelados y salir a la luz”, fotos de futbolistas sentados en el césped, también del archivo fotográfico de Fundación Televisa.

Y destaca la instalación escultórica Tribunas, del colectivo Tercerunquinto, conformada por gradas con butacas recicladas del Estadio Azteca, “desestructuradas, dislocadas”, que se montará en la explanada del museo, donde habrá diversas actividades artísticas y la trasmisión de algunos partidos.

La colectiva incluye pinturas, esculturas, instalaciones, fotografías y videos, desde obras históricas hasta piezas producidas especialmente.