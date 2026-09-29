No Más Recortes al Recorte pide más fondos para Cultura en el PEF 2027

Integrantes del movimiento No más recortes al recorte, compuesto por 16 organizaciones y sindicatos de diversas disciplinas culturales e impulsado por la Asamblea de Artes (ADA), se reunieron ayer en el Huerto Roma para detallar su propuesta sobre la redistribución del Presupuesto de Egresos (PEF) 2027, el cual consideran insuficiente y que buscan llevar ante legisladores de la Cámara de Diputados.

Dicha propuesta, que han trabajado desde febrero pasado, detalló a Excélsior Tamara Ibarra, quien forma parte del movimiento No Más Recortes al Recorte, apuesta no sólo por la redistribución de los 15,800 mdp asignados en el proyecto del PEF 2027 a la Secretaría de Cultura federal, sino también por la dignificación laboral, el fortalecimiento de apoyos a la creación y la descentralización.

“Cuando hablamos de dignificación laboral, nos referimos a mejores presupuestos y honorarios en los espacios de trabajo para artistas y trabajadores de la cultura. Sin embargo, ya no está enfocado en que el dinero se vaya al administrativo, que es donde se va la mayor parte del presupuesto”, destacó Tamara Ibarra, también cofundadora de ADA.

Y añadió: “Esta es la primera vez que No más recortes considera no sólo las opiniones de las organizaciones, sino también de los (artistas) independientes y de los especialistas del resto del país, y el mayor problema del presupuesto de Cultura es que la mayor parte se va a las áreas administrativas y a infraestructura y sigue sin alcanzar para el sector.

A esto se suma la falta de apoyo a los estados, advirtió. “Aunque haya una presunción de que se está apoyando a los museos en los estados, lo que pasa en realidad es que sólo se mantiene la existencia del museo, pero no cuentan con fondos para realizar exposiciones”, lo que significa que las exhibiciones deben llegar listas" y esto merma el contenido artístico que se lleva al público”.

El colectivo No más recortes al recorte busca transformar el destino del presupuesto cultural hacia la dignificación laboral. Cortesía de Asamblea de Artes

¿Cuál es el panorama en el mundo escénico? “Lo que ellos (los artistas) están diciendo es que hay una disminución del tiempo de las actividades en los teatros, es decir, si antes las funciones duraban dos meses, como no hay tantos recursos, ahora tienen que reducir el montaje a cuatro o cinco funciones".

Aunado a esto, lamentó que los miles de espacios escénicos independientes en el país, todo el tiempo están a punto de cerrar, ya que para obtener ciertas becas el gobierno les pide que cuenten con espacios propios, aunque la mayoría son rentados”.

Por último, Ibarra señaló que la apertura de nuevos espacios culturales en la capital, como la Cineteca Chapultepec o el Pabellón Escénico, es una incongruencia con el discurso de descentralización. “¿Cómo es posible que los museos en los estados no tengan presupuesto y se sigan construyendo espacios en la CDMX?", cuestionó.