Reportan daños en aulas e instrumentos de la Escuela de Música Vida y Movimiento

Alumnos y académicos de la Escuela de Música Vida y Movimiento (EMVM), perteneciente al Centro Cultural Ollin Yoliztli, denuncian el acelerado deterioro de sus instalaciones sin que, hasta el momento, las autoridades culturales de la capital hayan atajado el problema.

Por ejemplo, detallan en un documento enviado a Excélsior, en sus aulas y cubículos aún se registran filtraciones de agua, humedad y moho, pese a las reuniones que ya han tenido con Ana Francis López Bayghen, titular de Cultura de la CDMX.

Además, expusieron que diversos instrumentos y el acervo de la biblioteca lucen dañados, a lo que suman problemas severos de mantenimiento, sanitarios clausurados, ventilación deficiente, instalación de luz y electricidad precaria y presencia de fauna nociva.

Integrantes de la Escuela de Música Vida y Movimiento, perteneciente al Centro Cultural Ollin Yoliztli, lamentan el deterioro de sus instalaciones. Cortesía alumnos de la Escuela de Música Vida y Movimiento

También señalaron que dicha academia carece de insumos para mantenimiento de instrumentos y mobiliario escolar deteriorado e insuficiente, así como la falta de cámaras de vigilancia, de seguridad en el inmueble y de aire acondicionado.

Integrantes de la Escuela de Música Vida y Movimiento, perteneciente al Centro Cultural Ollin Yoliztli, lamentan el deterioro de sus instalaciones. Estudiantes de la Escuela de Música Vida y Movimiento

“Desde el año pasado, la comunidad estudiantil y docente de la EMVM ha manifestado esta problemática ante las autoridades del Centro Cultural y ante la Secretaría de Cultura en juntas administrativas y a través de diversos documentos entregados directamente, y que, ante la persistencia de la problemática, se han hecho públicos en prensa, medios digitales y redes sociales”, señalaron en un comunicado.

Y revelaron que, hasta el momento, la SC sólo ha realizado pequeños arreglos en baños (con un costo de 654,343 pesos), un cubículo, la colocación de chapas y deshumidificadores. “(Sin embargo), ninguno de esos arreglos perdura, pues resultaron ser sólo estéticos”.

Nos parece escandaloso que, siendo que la Secretaría de Cultura ha anunciado la creación de la Universidad de las Artes, con un presupuesto de 390 mdp, a nosotros se nos informe que las filtraciones que continúan afectándonos no tendrán solución por falta de presupuesto”, añadieron.

La Escuela de Música Vida y Movimiento tiene una historia de 47 años y es referente a nivel nacional en la educación musical profesional, ya que forma músicos de excelencia que han aportado renombre al sector en México.