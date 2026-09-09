PEF 2027: Presupuesto para Cultura plantea alza de 1.9% y ajustes a INAH e INBAL

El Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para 2027 considera un crecimiento marginal para el sector cultura, de 1.9% real, de acuerdo con proyecto entregado ayer a la Cámara de Diputados, el cual debe ser aprobado antes del próximo 15 de noviembre.

De mantenerse así el presupuesto, el monto del que dispondrá la Secretaría de Cultura federal (SC), que dirige Claudia Curiel, pasaría de 15 mil 82 millones de pesos –autorizado en 2026– a 15 mil 858 millones para el próximo año, lo que representaría una variación de 1.9% en términos reales, considerando la inflación.

Sin embargo, al contrastar los montos asignados a diversas oficinas y órganos desconcentrados de la Secretaría de Cultura, se aprecian ajustes importantes. Por ejemplo, la subsecretaría de Desarrollo Cultural, que encabeza Marina Núñez Bespalova, pasaría de contar con un presupuesto de 692.8 mdp a sólo 184.4 millones de pesos.

En el caso del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), que dirige Alejandra de la Paz, su presupuesto pasaría de 4 mil 928 millones pesos en 2026, a 4 mil 939 millones en 2027, una reducción real de 2.9% en su gasto, considerando la inflación.

Sitio arqueológico de Teotihuacan. Especial

Algo similar ocurre con el Instituto Nacional de Antropología (INAH), que dirige Joel Omar Vázquez, que pasaría de 5 mil 551 millones de pesos este año a 5 mil 603 millones de pesos para el próximo, pese a un incremento nominal de 52 millones, de pesos, considerando la inflación se registra un decremento real de 2.2% en su gasto.

Por otro lado, existen algunas áreas que sí registran un incremento presupuestal.

Por ejemplo, el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (Fonart), que pasará de 139 millones 523 mil 822 pesos a 170 millones 223 mil 360, lo que representa un incremento real de 18.2%, quizá en parte a que debe administrar el Museo Textil de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos (Mut).

Museo Textil de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos (Mut). Especial

Otra de las dependencia ganadoras es Radio Educación, que pasará de 87 millones 508 mil 29 pesos, en 2026, a 100 millones 707 mil 277 el próximo año, lo que refleja un aumento de 11.5% real; y el Fideicomiso para la Cineteca Nacional, que pasará de 44 millones 111 mil 290 pesos autorizado en 2026, a 52 millones 593 mil 387 pesos, un incremento real de 15.5 por ciento.

Así como Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC), que este 2026 tuvo autorizados 31 millones 609 mil 449 pesos y pasará a 36 millones 158 mil 854, un incremento real de 10.8%, y el Instituto Nacional del Derecho de Autor (Indautor) que pasará de 77 millones 161 mil 910 a 87 millones 926 mil 437, con un incremento real de 10.4 por ciento.

Fachada de la Cineteca Chapultepec. Especial

Una de las novedades en dicho proyecto de presupuesto es la aparición de la Unidad de Culturas Vivas, Patrimonio Inmaterial e Interculturalidad (UCVPII), que dirige Diego Prieto, con 221 millones 751 mil pesos. Sin embargo no ocurrió lo mismo con la Dirección General de Formación y Gestión Cultural, que dirige Lucina Jiménez.