En El pastor y los lobos (Seix Barral), Santiago Roncagliolo retrata a Robert Prevost lejos de las estridencias del poder y de las impecables vestiduras pontificias.

El escritor peruano dibuja al papa León XIV como un hombre profundamente discreto, de pensamiento matemático y cartesiano, que escucha en silencio durante meses antes de ejecutar decisiones implacables una vez que alcanza una certeza moral.

Lejos de la imagen de un héroe radical, en sus páginas muestra a un estratega formado en la sencillez misionera de Chiclayo que, convertido en una suerte de “jefe de asuntos internos” de la Iglesia, supo moverse con astucia entre expedientes de abusos, mafias financieras y guerras de poder en Roma.

“Cuando empezamos a ver con mis investigadoras que esto era un thriller —había abusos sexuales, delitos financieros, curas que mandan sicarios, cosas completamente inesperadas— y yo pensaba, tenemos que salir rápido porque alguien va a contar esta historia, es demasiado buena para que nadie se de cuenta”, recuerda el autor en entrevista con Excélsior.

Pero para construir un perfil tan íntimo y descifrar el camino que llevó a Prevost desde las parroquias del norte del Perú hasta el trono de San Pedro, hacía falta alguien que conociera desde dentro las claves culturales de Lima y Chiclayo.

Para ver esta historia tenías que ser peruano, conocer el círculo de donde salió el Papa y haber sido criado en ese catolicismo de la teología de la liberación. Tal y como está contada, solamente la podía contar yo, o alguien con un perfil muy parecido al mío”.

En entrevista, Roncagliolo señaló que para ver esta historia tenías que ser peruano, conocer el círculo de donde salió el Papa y haber sido criado en ese catolicismo de la teología de la liberación. Foto: Elizabeth Velázquez.

En esta crónica, Roncagliolo sigue los pasos de Prevost, desde Chicago, hasta el Vaticano.

Este Papa casi no habla, y no tiene grandes aspavientos, todas las fuentes dicen: él escuchaba, pero no hablaba. El editor me decía, ‘quiero más escenas en las que salga el Papa’ y yo decía, yo también, pero es muy discreto”.

Lo que nació como un encargo editorial se convirtió en una inmersión profundamente personal. Tras haber escrito Y líbranos del mal —novela inspirada en los abusos del disuelto Sodalicio de Vida Cristiana—, cada vez que Roncagliolo pensaba en la Iglesia católica acudía a su mente una imagen: la de los depredadores sexuales.

“Este libro fue una reconexión con todas esas otras cosas que hubo en mi educación católica y que no solamente fueron muy importantes entonces, sino que lo son ahora”, confiesa.

El reportaje lo obligó a mirar una parte de su historia.

“Reconectar con ese niño que había sido, con ese adolescente que quería ser cura fue también reconectar con las cosas que te da la fe para luchar contra el miedo y el dolor”.

Para el escritor, las historias reales transforman al autor mucho más que la ficción.

“Al ver el caso de Chiclayo, yo quería que él (Prevost) fuese bueno. Quería que alguien fuese bueno”, explica.

“Y creo que es un hombre bueno, pero el bien no es como en las películas de superhéroes. En este libro, los que son perfectos, rigurosos, castos y defienden la máxima pureza son todos los abusadores sexuales. Esto me pareció una revelación”.

Y creo que es un hombre bueno, pero el bien no es como en las películas de superhéroes. En este libro, los que son perfectos, rigurosos, castos y defienden la máxima pureza son todos los abusadores sexuales. Esto me pareció una revelación”.

Esa misma complejidad la observó en las víctimas de abusos eclesiásticos que atacaban públicamente a quienes denunciaban a los verdugos: “No querían verse a sí mismas como víctimas; se sentían más dañadas por la ruptura del silencio que por el abuso en sí”.

Aunque se define como no creyente y racionalista, Roncagliolo admite que la investigación puso a prueba su escepticismo.

Lo que más me conmovió fueron personas como Augusto Martínez, un laico de Chiclayo que dedica toda su vida a mejorar la de los demás”, relata.

Más allá del retrato íntimo de León XIV, Roncagliolo considera que el eco que ha despertado su libro El pastor y los lobos responde a un malestar de nuestra época.

Citando al filósofo Byung-Chul Han, el escritor observa con ironía ese vacío espiritual: