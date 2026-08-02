Influencer afirma que cotizó boda en el Castillo de Chapultepec; INAH la desmiente

El Instituto Nacional de Antropología e Historia desmintió que el Museo Nacional de Historia, Castillo de Chapultepec, pueda rentarse para bodas u otros eventos sociales, luego de que una creadora de contenido afirmara en redes sociales que había cotizado el recinto para realizar su enlace matrimonial.

La aclaración surgió después de que la influencer Estefanía Coppola compartió un video en el que mostró un recorrido por el Castillo de Chapultepec y aseguró que estaba evaluando el lugar como posible sede para su boda. En el contenido, también señaló que la renta tendría un costo aproximado de un millón de pesos.

El video se viralizó y generó conversación entre usuarios que cuestionaron si un recinto histórico podía utilizarse para un evento privado de ese tipo.

Ante la polémica, el INAH negó que el Castillo de Chapultepec haya sido rentado para una actividad social y precisó que el recorrido de la creadora de contenido no correspondió a una visita para contratar el espacio como salón de eventos.

¿Qué dijo el INAH sobre la supuesta boda en el Castillo de Chapultepec?

De acuerdo con el instituto, es falso que el Museo Nacional de Historia, Castillo de Chapultepec, haya rentado sus instalaciones para alguna actividad de corte social.

El INAH explicó que la visita mostrada en redes sociales formó parte de los recorridos habituales que ofrece el recinto y que están disponibles para el público. En este caso, se trató de un grupo de aproximadamente 20 personas que únicamente ingresó a espacios abiertos a visitantes.

“Este tipo de recorridos forman parte de la oferta cultural del Museo y se llevan a cabo con estricto apego a la normatividad vigente, bajo la supervisión del personal del INAH y mediante el pago de los derechos establecidos en la Ley Federal de Derechos”, precisó el instituto.

La aclaración también llega después de otras controversias relacionadas con el uso de la imagen del Castillo de Chapultepec. En 2024, por ejemplo, el INAH desmintió una campaña visual de La Casa del Dragón y señaló que las imágenes difundidas eran un montaje, además de advertir sobre el uso indebido de la imagen de un monumento histórico.

¿El Castillo de Chapultepec se puede rentar para bodas?

No. De acuerdo con el reglamento del recinto, el Castillo de Chapultepec no puede alquilarse para bodas, XV años, reuniones empresariales ni eventos privados.

El uso de sus espacios está limitado a actividades de carácter cultural, académico o científico. Esto significa que el museo puede ser sede de ciertos encuentros especiales, pero no de celebraciones sociales particulares.

El propio INAH ha señalado que el Castillo de Chapultepec ha funcionado como sede de encuentros culturales, académicos y diplomáticos de carácter nacional e internacional, siempre bajo la normatividad aplicable para este tipo de espacios patrimoniales.

El INAH desmintió el Castillo de Chapultepec se renté Especial

¿Qué había mostrado Estefanía Coppola?

En el video, Estefanía Coppola aseguró que ella y sus padres ingresaron al recinto en automóvil y que recibirían un recorrido nocturno para conocer el lugar antes de decidir si realizaría ahí su boda.

Durante la grabación se observan distintos espacios del inmueble. Incluso, su padre comentó que un millón de pesos le parecía un precio “barato” para una boda en un sitio como el Castillo de Chapultepec.

Sin embargo, tras la difusión del video, el INAH aclaró que no se trató de una cotización para una boda, sino de una visita realizada dentro de la oferta cultural del museo.