Los Pinochos de Toledo y el legado de Modotti

ROMA, Italia.– La serie que el pintor y escultor mexicano Francisco Toledo (1940-2019) dedicó al muñeco de madera protagonista de “Las aventuras de Pinocho” (1883), del italiano Carlo Collodi (1826-1890), y una revisión del legado de la fotógrafa y activista italiana Tina Modotti (1896-1942) son las exposiciones que prepara el primer Instituto Cultural de México en Italia Tina Modotti, abierto en febrero pasado.

Genaro Lozano, embajador de México en el país europeo, comenta en entrevista que será la primera vez que los cerca de cien dibujos de Toledo, pertenecientes a la Colección Pago en Especie de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se exhibirán casi en su totalidad.

Son casi 100 dibujos que el mexicano dedicó a Pinocho. Museo de la SHCP

“Con esta muestra celebramos el bicentenario del nacimiento de Collodi y traemos a Italia a uno de nuestros grandes artistas”, explica el internacionalista y politólogo que está al frente de la Embajada desde hace 10 meses.

“Y la exposición de Modotti será la primera en la que participen cuatro asociaciones que promueven su legado en Italia, donde no se conoce a pesar de que es su país natal, y el Gobierno mexicano”, agrega.

La cultura ha sido el motor de mi misión. Busco reforzar la presencia cultural de México, nuestro poder suave. Estamos con una agenda de 360 grados, 24-7, trabajando fuerte para poner en alto el nombre de nuestra nación”, añade.

El licenciado en Relaciones Internacionales por el ITAM explica que Toledo hizo unas 180 piezas sobre Pinocho, como parte de Pago en Especie. “Yo conocía esas obras y sabía que este año se conmemora el bicentenario del nacimiento de Collodi.

“Por eso, antes de venirme a Italia fui a verlas. Le pedí acceso al secretario de Hacienda y amablemente no sólo me permitió verlas, sino que me ofreció su colaboración para exponerlas aquí. No han salido de México. Se han exhibido en Guadalajara, en Guanajuato. Y estamos viendo la posibilidad de traerlas todas o una parte representativa”, señala.

Genaro Lozano, embajador de México en Italia, destaca la riqueza cultural que tenemos. Virginia Bautista

Respecto a Tina Modotti, dice, “existen cuatro organizaciones importantes que han mantenido viva la figura de Tina y la han dado a conocer en Italia, donde no se sabía de ella. A partir de los años 70 empezó a ser reconocida. Hacen trabajo de difusión en el norte y el sur de Italia. También han organizado diversos encuentros internacionales.

“Con estas cuatro asociaciones y con la Secretaría de Cultura de México estamos trabajando en una muestra distinta, que cuente por primera vez aspectos diferentes de su vida y su obra”, indica.

El maestro en Ciencia Política por la The New School for Social Research, donde también cursó el doctorado, destaca que “han sido 10 meses intensos en los que inauguramos el Tina Modotti y tuvimos la primera exposición en los Museos Capitolinos, de Diego Rivera, la muestra de arte mexicano más grande que se ha hecho en Europa en los últimos 20 años”.

Adelanta que “deseamos que el Instituto albergue una biblioteca, un auditorio pequeño y una galería; que sea un espacio donde la comunidad mexicana pueda ir a bailar. Ella es la guardiana de la cultura mexicana.

Hay muchos ballets folclóricos que puedan mostrar la riqueza de los bailes mexicanos, la diversidad de nuestra música. No sólo el mariachi, sino el son jarocho, el danzón, los sonideros de la Ciudad México. Queremos que explote la diversidad cultural de México en Italia”, apunta.

El diplomático considera que México “siempre genera una fascinación enorme en Europa, pero en especial en Italia. Entonces, me gustaría dedicarle el primer año, sobre todo, a la cultura. Tenemos muchos proyectos en puerta: consolidar el instituto, encontrar una sede autónoma para éste, que pueda tener vida propia, que se convierta en el epicentro cultural de México en Italia”.

Dibujo de la serie que el pintor y escultor mexicano Francisco Toledo dedicó al muñeco de madera protagonista de “Las aventuras de Pinocho”. Museo de la SHCP

También le interesa que aumenten las traducciones de la obra de escritores mexicanos al italiano. “Hay muchos autores que ya están siendo traducidos. Valeria Luiselli acaba de publicar su novela más reciente en italiano y ya está en los primeros lugares de venta. Daniel Saldaña Paris ya está traducido al italiano. Obviamente, la obra de Guadalupe Nettel y Cristina Rivera Garza ya está traducida. Pero queremos que sean muchos más”.

Lozano espera que con Italia como invitado de honor de la 40 Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que se realizará del 28 de noviembre al 6 de diciembre próximo, “se abra una mayor oportunidad de tener un puente cultural directo entre los mundos editoriales de ambos países; y logremos que más autores jóvenes mexicanos sean traducidos al italiano, y más escritores italianos al español”.