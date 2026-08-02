El archivo secreto de la salud en México: los documentos que cuentan siglos de historias y tragedias

Marcado con el número 39 de la calle de Donceles, en el inmueble conocido durante más de dos siglos como el Hospital del Divino Salvador, se encuentra actualmente el Archivo Histórico Rómulo Velasco Cevallos, de la Secretaría de Salud.

Sus amplios portones, con rostros de mujeres perturbadas tallados en madera, dejan entrever la extensa historia que guarda el lugar. Con el paso del tiempo, el inmueble ha sufrido distintas modificaciones y ha tenido diversos usos, hasta convertirse en sede de la Secretaría de Salubridad y Asistencia durante la presidencia de Plutarco Elías Calles.

Un archivo que conserva siglos de historia

Desde el 13 de abril de 1945, el edificio resguarda uno de los acervos documentales más relevantes a nivel nacional.

Especializado en la historia de la salud pública, el archivo está constituido por 18 fondos que abarcan documentos desde el siglo XVI hasta nuestros días.

Los más de 200 mil expedientes ofrecen a los visitantes un recorrido histórico a través de casos clínicos, expedientes de personal, casos psiquiátricos y registros de distintas enfermedades y padecimientos, además de documentos relacionados con pandemias que han marcado la historia del país.

Los documentos que guarda el archivo

Entre las piezas que resguarda el Archivo Histórico Rómulo Velasco Cevallos destaca el acta de creación del Hospicio de Niños, inaugurado el 15 de septiembre de 1905 bajo la firma del entonces presidente Porfirio Díaz.

Por su parte, el fondo Manicomio General llama especialmente la atención por contener documentos pertenecientes al centro psiquiátrico conocido como La Castañeda.

Entre los expedientes que forman parte de este acervo sobresale el de Gregorio Cárdenas, considerado uno de los feminicidas seriales más controvertidos del siglo pasado.

Entre pandemias, casos psiquiátricos y crímenes: el archivo que conserva la historia de la salud en México Roberto Rodríguez Rebollo

La memoria sanitaria de México

Más allá de los documentos que conserva, el archivo representa una ventana para conocer cómo ha evolucionado la salud pública en México y cómo distintas enfermedades, epidemias y problemáticas sociales han quedado registradas a lo largo de los siglos.

Desde el punto de vista social, este archivo tiene un impacto muy importante a nivel Latinoamérica porque concentra los antecedentes y el desarrollo en materia de salud. Aquí está la vida sanitaria del país; es una historia que queremos seguir construyendo, enfatizó en entrevista para Excélsior Guadalupe López González, directora del Archivo Histórico de la Secretaría de Salud.

El inmueble de Donceles se convierte así en un espacio donde conviven documentos relacionados con la medicina, la salud pública y la atención psiquiátrica, pero también historias personales que permiten acercarse a diferentes momentos de la vida de México.

A través de sus 18 fondos y más de 200 mil expedientes, el Archivo Histórico Rómulo Velasco Cevallos conserva una parte fundamental de la memoria sanitaria del país, desde los primeros registros que datan del siglo XVI hasta los documentos que ayudan a entender los desafíos de salud de la época actual.