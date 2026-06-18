FIFA rentó por un millón de pesos el Castillo de Chapultepec para una gala, aclara Sheinbaum

La FIFA pagó alrededor de un millón de pesos por la renta del Castillo de Chapultepec para realizar la cena de gala oficial previa al arranque del Mundial de Futbol 2026, confirmó este jueves la presidenta Claudia Sheinbaum, quien aclaró que su participación en el evento se limitó a ofrecer un mensaje de bienvenida y retirarse inmediatamente después.

Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que la organización de la recepción corrió por cuenta del organismo internacional que encabeza Gianni Infantino y precisó que el uso del emblemático recinto histórico se realizó bajo los mecanismos de renta que existen desde hace años.

Desde hace mucho tiempo el castillo se renta para algunos eventos, no es de hoy. Entonces, rentaron el Castillo de Chapultepec con invitados de la FIFA”, señaló Sheinbaum al referirse a la cena celebrada el pasado 10 de junio.

“Me invitaron a la cena”, pero…

La presidenta destacó que, aunque fue invitada a participar en la gala, decidió no asistir al encuentro social y únicamente acudió para representar a México ante las personalidades internacionales convocadas por la FIFA.

Me invitaron a la cena, pero no quise participar de ella. No me corresponde estar ahí en el Castillo de Chapultepec”, afirmó.

Según relató, la petición que recibió fue dar un mensaje institucional de bienvenida a exfutbolistas, directivos y representantes vinculados con la Copa del Mundo. Por ello, accedió a realizar una breve intervención en nombre del país anfitrión.

Entré al Castillo, leí una cuartilla que esencialmente decía: ‘Bienvenidos al mejor país del mundo, aquí siempre son bien recibidos todas y todos’, y me retiré. Esa fue la participación que tuve”, explicó.

La presidenta Claudia Sheinbaum durante su conferencia matutina en Palacio Nacional. Alejandro Aguilar

Un mensaje de bienvenida y una salida inmediata

Sheinbaum insistió en varias ocasiones en que no permaneció en el evento una vez concluido su discurso.

No me quedé; es más, ni saludos di, nomás los que me quedaron en el camino y me salí”, sostuvo.

La mandataria también rechazó que la presencia de integrantes del gobierno federal tuviera un carácter político o protocolario más amplio. Indicó que la representación institucional correspondió principalmente a las secretarías de Cultura y Turismo, encargadas de las actividades relacionadas con el inmueble y la atención a los visitantes.

La gala formó parte de las actividades del Mundial 2026

La cena de gala reunió a invitados de la FIFA, autoridades locales y figuras vinculadas al futbol internacional, como parte de las actividades previas al Mundial de Futbol 2026, torneo que tendrá a México como una de sus sedes junto con Estados Unidos y Canadá.

Durante el encuentro, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, agradeció públicamente la presencia de la mandataria mexicana. Sin embargo, Sheinbaum reiteró que su asistencia tuvo un único propósito: dar la bienvenida a los visitantes extranjeros.

Fui a decir: bienvenidos, están llegando al mejor país del mundo, aquí las mexicanas y los mexicanos somos un pueblo extraordinario y siempre serán bienvenidos todos y todas; que pasen una buena noche, y me regresé”, concluyó.

El dato central es que la FIFA rentó el Castillo de Chapultepec y pagó cerca de un millón de pesos por el uso del recinto para su cena de gala oficial, mientras que la presidenta mexicana sostiene que su participación se limitó a un mensaje protocolario de bienvenida sin permanecer en la celebración.