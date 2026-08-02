Construye Fernando Valverde una “épica de lo marginal”

El poeta y ensayista estadunidense de origen español Fernando Valverde (1980), autor de “America” y “Vida de Lord Byron” y especialista en la poesía del Renacimiento, se alzó con el Primer Premio Panhispánico de la Crítica.

Organizado por la Cátedra Internacional de Poesía Marco Antonio Campos, adscrita al doctorado en Literatura Hispanoamericana de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), el galardón reconoce la relevancia crítica de obras poéticas publicadas en lengua española.

El jurado integrado por los doctores Juan Felipe Robledo, de la Pontificia Universidad Javeriana, Carmen Medina Puerta, de la Universidad de Sevilla, y Carlos Villalobos, de la Universidad de Costa Rica, eligió como libro ganador a “Poesía (1997-2025)”, de Valverde, publicado por Visor, que reúne la obra poética del bardo nacido en Granada (España).

Los especialistas coincidieron en que la obra de Valverde ha logrado construir una “épica de lo marginal” a lo largo casi tres décadas de creación poética, que lo han convertido en “una de las voces más coherentes y representativas de la poesía española contemporánea”.

El poeta presentó su libro "America" en una de las ediciones de la Feria Internacional del Libro de Monterrey. Virginia Bautista

La premiación y las jornadas académicas dedicadas a la poesía de Valverde se realizarán el 5 y 6 de octubre en la BUAP; y se publicará un libro con textos críticos sobre su poesía.

“El premio consolida algo que vengo afirmando desde hace algún tiempo, que México se ha convertido en el centro cultural de la lengua española”, comenta en entrevista el doctor en Filología Hispánica y en Didáctica de la Lengua.

“He recibido mucho de este país, sin el que no puede entenderse mi poesía. México ha jugado un papel fundamental en mi trayectoria por sus poetas, sus universidades y sus editoriales, donde he publicado una buena parte de mis últimos libros”, afirma quien recibió la noticia del premio en El Cairo (Egipto), donde presentó la edición de su poesía en árabe.

El catedrático de la Universidad de Virginia, Estados Unidos, donde vive desde hace una década, agrega que la nación azteca se convierte ahora en el primer país que dedica unas jornadas académicas a su poesía. “No es una casualidad. No soy el primer poeta español que siente que en México su obra está mejor que en su propio país.

“Existe una conciencia social de profundo respeto por quienes tratan de reconstruir su propia biografía, por quienes quieren hacer de este país una casa. Sólo tengo admiración y agradecimiento”, añade el miembro correspondiente de la Academia Norteamericana de la Lengua Española.

El autor de “Los hombres que mataron a mi madre”, cuya obra se ha publicado en una veintena de países, mantiene una estrecha relación con México, donde ha impartido conferencias y seminarios en la UNAM, la Universidad de Puebla y el Tecnológico de Monterrey.