INBAL designa a Minerva Reynosa como titular de la Coordinación Nacional de Literatura

El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) anunció la designación de Minerva Reynosa Álvarez como titular de la Coordinación Nacional de Literatura (CNL), instancia encargada de promover y difundir la creación literaria, así como de fomentar el encuentro de diversos públicos con la palabra escrita.

Minerva Reynosa Álvarez es gestora cultural, poeta e investigadora originaria de Monterrey con más de veinte años de experiencia en curaduría, gestión de proyectos literarios y coordinación de actividades interdisciplinarias en torno a la poesía, el arte contemporáneo y la experimentación literaria.

De acuerdo con el INBAL, Reynosa Álvarez “ha desarrollado proyectos culturales en colaboración con instituciones públicas, universidades, festivales internacionales y editoriales independientes en América, Estados Unidos y Europa”, y asumirá el cargo a partir del próximo miércoles 1 de abril.

Llega Minerva Reynosa tras salida de Nadia López

Minerva Reynosa Álvarez, nueva titular de la Coordinación Nacional de Literatura. Especial

El nombramiento llega tras la salida de Nadia López García, quien asumió la Dirección General de Materiales Educativos, en la SEP, en sustitución de Max Arriaga, y de que fuera cuestionada por establecer nueva política en las convocatorias de los premios literarios del INBAL, que establece devolver el galardón a quienes sean denunciados o sancionados por violencia de género u acoso sexual.

Sobre el tema, recientemente, la titular del INBAL, Alejandra de la Paz, comentó que “estas cláusulas, que se están revisando a partir de distintos pronunciamientos, tienen que ver con cómo garantizamos espacios libres de violencia en todos los ámbitos. Las cláusulas no atacan de ninguna manera la libertad de expresión ni las temáticas de las obras literarias, únicamente buscan generar un compromiso en el cual los creadores tengan una visión de género en el cual las violencias no existan”.

Y agregó:

Las estamos revisando para no extralimitar… en lo que es un enfoque muy válido para todas las mujeres que han sido víctimas, en su oportunidad, de algún tipo de acoso. Queremos evitar eso dentro de nuestras comunidades artísticas y culturales, pero también estamos conscientes de que hay que tener un punto medio y adecuado que no contravengan los derechos de todos y todas”.

Reynosa Álvarez, autora de 11 libros de poesía

Minerva Reynosa Álvarez, nueva titular de la Coordinación Nacional de Literatura. Especial

De acuerdo con el INBAL, Reynosa Álvarez es autora de 11 libros de poesía, entre los que destacan Este país (Premio Nacional de Poesía Efraín Huerta 2025); Iremos que te pienso entre las filas y el olfato pobre de un paisaje con borrachos o ahorcados (Premio Nacional de Poesía Clemencia Isaura 2020), y Emötoma (Premio Regional Carmen Alardín 2006), entre otros. Sus poemas han sido traducidos al inglés, alemán, sueco, ruso y francés.

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