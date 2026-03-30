Luna en Reforma, ¿de qué está hecha y qué debes saber sobre la obra de Luke Jerram en CDMX?

Una Luna en Reforma causa sensación en la Ciudad de México (CDMX); largas filas y tumulto se han visto en el lugar en donde está instalada la obra de Luke Jerram, titulada ‘Museum of The Moon’.

En la CDMX, esta obra llegó con el Festival Internacional de las Luces México (FILUX) que dio inició el pasado 20 de marzo, de la mano de la exposición llamada ‘Solo la luz, primavera’, conformada por trece piezas ubicadas entre el Ángel de la Independencia y la Puerta de los Leones del Bosque de Chapultepec.

Sin embargo, de entre todas las obras, destaca la de Luke Jerram, situada a la altura de la Glorieta de la Diana Cazadora, la cual se ilumina al caer la noche, a partir de las 17:00 horas.

Luna en Reforma, una obra de Luke Jerram en CDMX

‘Museum of The Moon’, obra de Luke Jerram en CDMX. Especial

Lo que debes saber sobre la Luna gingante en Reforma es que en realidad se llama ‘Museum of the Moon’ y es una obra de Luke Jerram, un artista contemporáneo del Reino Unido conocido por crear instalaciones gigantes e inmersivas que mezclan arte, ciencia y experiencia sensorial.

El trabajo de este artista suele transformar espacios públicos con obras que hacen que fenómenos naturales o científicos se vuelvan cercanos, visibles y emocionales para la gente.

Lo anterior, es algo que ha logrado crear con la Luna instalada en Paseo de la Reforma, en la CDMX, la cual se trata de una instalación artística inflable que reproduce el satélite natural a gran escala:

Mide aproximadamente 7 metros de diámetro.

Está hecha como una esfera suspendida que parece flotar .

Se ilumina desde dentro, creando un efecto muy realista y casi mágico.

La idea con ello es que la gente pueda “acercarse” a la Luna como nunca antes, verla en detalle y sentirla casi al alcance de la mano.

Esta Luna se ve tan real porque no es una interpretación artística cualquiera, sino que:

Usa imágenes reales de la NASA de altísima resolución.

Cada centímetro representa unos 5 km de la superficie lunar .

Se pueden distinguir cráteres, montañas y mares lunares con precisión científica.

Esto la convierte en una obra que combina arte con divulgación científica.

El éxito de la obra del artista es que no es solo “una Luna gigante”, sino una mezcla muy cuidada de arte, ciencia y experiencia sensorial.

‘Museum of the Moon’ se estrenó en 2016 y ha sido presentada en más de 200 ocasiones en unos 30 países; millones de personas la han visto, incluyendo una exposición masiva en Londres.

En CDMX se volvió viral porque es altamente fotogénica, perfecta para redes sociales, además de que genera una experiencia emocional inmediata y es gratuita o accesible por estar en un espacio público.

¿De qué está hecha?

La Luna de Luke está hecha principalmente de un material inflable muy ligero llamado nylon o poliéster recubierto (tipo tela sintética), similar al que se usa en globos aerostáticos o estructuras inflables profesionales. Este material permite crear una esfera gigante sin que sea pesada, además de ser lo suficientemente resistente para montarse en distintos espacios alrededor del mundo.

Sobre esa superficie se imprime la imagen de la Luna utilizando tecnología de impresión de alta resolución, basada en fotografías reales tomadas por la NASA. Gracias a esto, la textura que ves —cráteres, sombras y relieves— no es pintada a mano, sino una reproducción científica extremadamente detallada aplicada directamente sobre la tela.

Por dentro, la pieza cuenta con un sistema de iluminación interna LED, que es clave para el efecto visual. La luz atraviesa el material y hace que la esfera “brille”, creando esa apariencia tan realista de la Luna suspendida en el espacio. Además, esta iluminación se puede ajustar dependiendo del lugar donde se exhiba, lo que cambia la atmósfera de la instalación.

También incluye un sistema de suspensión y anclaje, generalmente con cables, que permite colgar la esfera en interiores o exteriores de forma segura, dando la ilusión de que está flotando. Todo el conjunto está diseñado para ser desmontable y transportable, ya que la obra viaja constantemente por diferentes ciudades.

¿Qué saber sobre el artista?

‘Museum of The Moon’, obra de Luke Jerram en CDMX. Especial

Nacido en 1974, el trabajo de Luke Jerram se caracteriza por transformar espacios públicos y cotidianos en escenarios sorprendentes donde el espectador no solo observa, sino que se involucra emocionalmente. A lo largo de su carrera, ha buscado que el arte sea accesible para cualquier persona, sin necesidad de conocimientos técnicos o especializados.

Su reconocimiento internacional creció especialmente gracias a obras como Museum of the Moon, una enorme reproducción de la Luna que ha recorrido múltiples países y que permite verla con un nivel de detalle casi científico. A partir de ese éxito, desarrolló otras piezas similares como Gaia, que representa la Tierra, y Mars, dedicada al planeta rojo. Estas obras forman parte de una línea creativa en la que convierte cuerpos celestes en experiencias inmersivas, acercando el universo a la escala humana.

Lo que distingue a Jerram de otros artistas es su forma de trabajar con información científica real. Utiliza imágenes y datos provenientes de agencias como la NASA para crear piezas visualmente impactantes pero también precisas.

Extienden fecha en Paseo de la Reforma

‘Museum of The Moon’, obra de Luke Jerram en CDMX. Especial

Ante el éxito de la gran Luna en Paseo de la Reforma, autoridades decidieron ampliar la fecha de permanencia.

Originalmente la instalación estaba prevista quitarse el 29 de marzo, pero ahora, la exposición estará hasta el 5 de abril.

Todas las obras, incluida la Luna, se mantendrán abiertas al público de forma gratuita. Se pueden visitar en cualquier horario, aunque el mejor periodo para hacerlo es de las 19:00 a las 23:00 horas, momento en que se iluminan las piezas.

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