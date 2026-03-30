Bernardo de Gálvez revive en Nueva Orleans con pinturas históricas del siglo XVIII

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) informó que dos piezas del Museo Nacional de Historia, Castillo de Chapultepec, forman parte de la exposición Bernardo de Gálvez and Louisiana in the American Revolution War (Bernardo de Gálvez y Luisiana en la Revolución Americana), la cual abrió hace unos días en el Museo de El Cabildo de la ciudad de Nueva Orleans, en Estados Unidos.

Esto, con el fin de visibilizar la trascendencia de este personaje, que fue virrey de la Nueva España entre 1785 y 1786, en la guerra de independencia del país norteamericano.

INAH lleva óleos de Bernardo de Gálvez a Nueva Orleans: exposición en El Cabildo

Los retratos del Virrey Bernardo de Gálvez en exhibición

Dichas piezas, que permanecerán en exhibición hasta el 4 de mayo de 2027, son dos retratos que datan del siglo XVIII: Virrey Bernardo de Gálvez (1785), de autor desconocido, y Conde Bernardo de Gálvez (1796), atribuido a fray Pablo de Jesús y padre san Jerónimo.

Ambos cuadros, informó el INAH, se suman a otras piezas de arte, armamento, mapas, banderas, representaciones de batallas y eventos, encargadas especialmente para la instalación, y más de 30 maniquíes con recreaciones artesanales de uniformes y ropa de la época, para profundizar en la historia compartida que vincula el pasado virreinal de México con la fundación de Estados Unidos.

INAH lleva óleos de Bernardo de Gálvez a Nueva Orleans: exposición en El Cabildo

Una curaduría internacional en el Museo de El Cabildo

La curaduría corrió a cargo del historiador Stephen L. Kling Jr. e historiadores del Museo Estatal de Luisiana (complejo museal al que pertenece El Cabildo), quienes seleccionaron bienes patrimoniales de sus propias colecciones y de fondos públicos y privados, como el Archivo Nacional Español, la Biblioteca Pública de Nueva York, la Universidad de Tulane, la Colección Histórica de Nueva Orleans y los museos del Ejército Español y de Historia de Misuri.

INAH lleva óleos de Bernardo de Gálvez a Nueva Orleans: exposición en El Cabildo

La exposición se presenta en el marco de la conmemoración del 250 aniversario de la Declaración de Independencia de Estados Unidos, y destaca el apoyo logístico y las victorias militares obtenidas por De Gálvez desde Luisiana.

Asimismo, se enfoca en otros personajes locales involucrados en la guerra, así como en la participación de las fuerzas hispanas, francesas, afroamericanas e indígenas en el ejército multicultural que lideró.