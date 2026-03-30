Festival de la Culturas Indígenas en el Zócalo CDMX, ¿cuándo y qué habrá?

El Festival Ciudad de México, corazón de las lenguas y culturas indígenas llegará al Zócalo capitalino y la entrada será gratuita.

Se trata de un evento que tiene como objetivo visibilizar la riqueza cultural y lingüística de la CDMX y, este, se realizará en el marco del Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas y del Día Internacional de la Lengua Materna.

¿Cuándo será el Festival de la Culturas Indígenas y qué habrá?

Festiva de las Culturas Indígenas en el Zócalo. Especial

El festival se realizará del 3 al 12 de abril de 2026 y las actividades comenzarán en punto de las 11:00 de mañana todos los días del evento.

Este evento contará con diversas actividades, como conciertos en lenguas indígenas, ponencias magistrales, talleres, proyección de documentales, conversatorios y charlas.

En tanto, no faltará la venta de artesanías, las cuales fueron elaboradas por artesanos y artesanas de distintas partes de la Ciudad de México.

Cabe destacar que el festival empezará justo en Semana Santa, por lo que es una buena oportunidad para asistir, sobre todo aquellos que tienen vacaciones durante estas fechas.

¿Por qué es importante?

Festiva de las Culturas Indígenas en el Zócalo. Cuartoscuro / Galo Cañas Rodríguez

Este festival no es solo artístico, también tiene un trasfondo social fuerte:

En México existen más de 60 lenguas indígenas, pero muchas están en riesgo

La CDMX es hogar de miles de personas indígenas migrantes

Busca que las lenguas no se vean como algo del pasado, sino como algo vivo y contemporáneo

Además, refleja una tendencia cultural actual: revalorizar lo indígena desde lo urbano, mezclando tradición con nuevas expresiones como el rap o la música electrónica.

El evento mezcla tradición y modernidad, algo clave para entender cómo evolucionan las culturas indígenas. Incluye:

Música en lenguas indígenas (desde sones tradicionales hasta fusiones modernas)

Presentaciones como rap en lengua triqui o propuestas electrónicas en ayuuk

Danzas y expresiones escénicas tradicionales

Talleres y actividades culturales para el público

Espacios de aprendizaje sobre lenguas y cosmovisiones indígenas

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