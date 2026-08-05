San Cayetano: ¿por qué es el santo al que le piden trabajo y prosperidad?

¿Estás buscando trabajo y eres creyente? Para millones de fieles católicos, San Cayetano es el santo al que recurren para pedir ayuda cuando atraviesan dificultades laborales o económicas. Su historia de servicio y solidaridad lo ha convertido en uno de los patronos más venerados por quienes buscan un empleo o desean mejorar su situación económica.

Cada 7 de agosto, miles de personas acuden a templos y santuarios para agradecer los favores recibidos o pedir su intercesión. Pero, ¿quién fue San Cayetano y por qué es considerado el santo del trabajo y el pan?

¿Quién fue San Cayetano, el santo del trabajo?

San Cayetano, también conocido como Cayetano de Thiene, nació en Italia en 1480. Fue sacerdote y fundó la Orden de los Teatinos con el objetivo de impulsar una reforma del clero y fortalecer la vida espiritual de la Iglesia.

Durante su vida destacó por su entrega a los más necesitados. Dedicó gran parte de su labor a ayudar a personas en situación de pobreza, enfermos y familias con carencias, convirtiéndose en un ejemplo de solidaridad y caridad cristiana.

Murió el 7 de agosto de 1547, a los 66 años, en la ciudad de Nápoles, Italia. Sus restos descansan en la cripta de la Basílica de San Paolo Maggiore.

¿Qué se le pide a San Cayetano?

Gracias a su labor en favor de las personas más vulnerables, San Cayetano es reconocido como el santo patrono del pan y del trabajo. Por ello, miles de fieles le piden su intercesión para encontrar empleo, conservar su trabajo o mejorar su situación laboral.

También es común encomendarle las dificultades económicas, con la esperanza de recibir fortaleza y apoyo para salir adelante en momentos complicados.

Además, muchos creyentes elevan sus oraciones para pedir por la salud, la paz y el bienestar de sus seres queridos.

¿Qué se le pide a San Cayetano? Foto: Canva

¿Cómo se celebra la fiesta de San Cayetano?

Una de las celebraciones más importantes en honor a San Cayetano se realiza en el Santuario de San Cayetano, en Buenos Aires, Argentina, donde cada año millones de fieles se reúnen para agradecer y pedir su intercesión.

Los devotos suelen llevar veladoras, espigas de trigo, flores e imágenes del santo para ser bendecidas, además de participar en misas y jornadas de oración.

Una de las oraciones más conocidas para pedir su ayuda es la siguiente:

"Oh glorioso San Cayetano, aclamado por todas las naciones. Padre de la Providencia, porque con portentosos milagros socorres a cuantos te invocan con fe en sus necesidades. Te suplico me obtengas del Señor oportuno socorro en las angustias presentes y que ello sea prueba de la bienaventuranza eterna. Amén."

¿Qué se le pide a San Cayetano? Foto: Canva

San Cayetano continúa siendo uno de los santos más queridos por la comunidad católica. Año con año, miles de personas acuden a él con la esperanza de encontrar trabajo, superar dificultades económicas y pedir salud y protección para sus familias.