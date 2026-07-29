El legado inmortal de Enrique Flores: El IAGO exhibe la obra gráfica del maestro oaxaqueño

OAXACA, Oax.- Enrique Flores (San Pablo Huitzo, 1963–2026) fue un destacado artista plástico y maestro grabador oaxaqueño, reconocido por su amplia trayectoria en la gráfica contemporánea, su obra llega al Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca (IAGO) a través de la muestra Gráfica que permanecerá abierta hasta el 7 de noviembre.

A través de imágenes que evocan el mar, la naturaleza, la figura humana y la memoria, la exposición del recientemente fallecido artista ofrece un recorrido por la madurez técnica de uno de los grandes exponentes del grabado contemporáneo en el estado.

Una muestra concebida por el artista y continuada por su familia

“El maestro Enrique Flores era cercano colaborador del IAGO, desde hace un año estábamos preparando la exposición que presentamos, pero hace un par de meses murió. Sin embargo, junto con su familia continuamos con esta muestra que él mismo concibió. Nos interesa mostrar su trabajo, porque va más allá de lo que es su obra, pero hay también una labor educativa de difundir la gráfica desde el municipio de San Pablo Huitzo”, comenta Hazam Jara, director del IAGO.

SONY DSC Cortesía: Taller Enrique Flores

Mezzotinta, aguafuerte y técnicas experimentales en el grabado

La selección presenta una variedad de técnicas del grabado, entre ellas mezzotinta o manera negra; aguafuerte y aguatinta; así como procesos experimentales que incorporan lana metálica, barniz blando, barniz dulce, ácido directo, crayón y colofonia. Varias obras fueron realizadas con entintado a la poupée, técnica que permite aplicar distintos colores sobre una misma placa antes de la impresión.