Horror en las Montañas: el festival de cine de terror en Veracruz regresa con funciones gratuitas

Horror en las Montañas inició su cuarta edición, titulada Expediente Ceropático, con una programación que se extenderá hasta el 11 de octubre en Xalapa y Coatepec, consolidándose como una de las plataformas independientes más activas del cine fantástico en Veracruz. Alfredo Álvarez, director del festival, anunció que todas las funciones serán gratuitas.

Con la llegada del otoño y pocas semanas antes de la conmemoración del Día de Muertos, la capital de Veracruz se vuelve mística y se llena de cuentos y leyendas de terror, pero a la par, llega este festival que ha mantenido un ritmo ascendente entre los seguidores de este género.

Arranca el festival Horror en las Montañas en Xalapa y Coatepec Fotos: Lourdes López

Sedes y cartelera: de clásicos en 4K a lo mejor del cine de terror mexicano

Las sedes participantes para las funciones de cine incluyen Cinema Nahual, Ágora de la Ciudad, La Bruja del Centro, Fractal Cinecruk, Crawley, Galería Xanadú, Filtro Cinema y Café Ancestro, donde se proyectarán películas internacionales y mexicanas, además de más de 60 cortometrajes.

Entre los títulos destacados se encuentran dos funciones especiales en 4K: Aliens 2, por su 40 aniversario, y The Thing, de John Carpenter. En la selección mexicana se exhiben La región salvaje, de Amat Escalante, y Somos lo que hay, de Michel Grau.

Arranca el festival Horror en las Montañas en Xalapa y Coatepec Fotos: Lourdes López

Talleres de cine y función incluyente para la comunidad sorda

El festival también incluye actividades formativas. Se impartirá el taller Cómo levantar un festival de cine desde cero, en la Escuela Veracruzana de Cine Luis Buñuel, con entrada libre. Además, directores provenientes de Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y Estados Unidos dialogarán con el público al finalizar las funciones.

Como actividad especial se realizará una función para público sordo, con titulaje descriptivo e intérprete de Lengua de Señas Mexicana, el sábado a las 18:00 horas en La Bruja del Centro.

Álvarez recordó que la edición pasada, dedicada al tema Aquelarre, registró salas llenas, especialmente en la proyección de Veneno para las Hadas, Por ello recomendó llegar 20 a 30 minutos antes, sobre todo en Cinema Nahual.