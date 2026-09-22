¿Te atreves? Habrá un campamento de películas de terror en la Isla de las Muñecas

Si eres fan del terror y buscas un plan diferente para octubre, prepárate para una noche entre películas, misterio y uno de los lugares más enigmáticos de la Ciudad de México. Noctambulante celebrará su 18 aniversario, con un campamento cinematográfico en la famosa Isla de las Muñecas.

El evento, llamado Horror Film Camp, combinará proyecciones de cine de terror con actividades para disfrutar durante la noche, justo en la temporada de Halloween y Día de Muertos.

Foto: www.panicodemasas.org

¿Cuándo será el campamento de terror?

La experiencia se llevará a cabo durante el fin de semana del sábado 17 al domingo 18 de octubre de 2026. Las actividades comenzarán por la noche y se extenderán hasta el amanecer.

De acuerdo con la información del evento, el campamento arrancará alrededor de las 19:00 horas del sábado 17 de octubre y concluirá a las 10:00 horas del domingo 18.

La organización también señala que las proyecciones comenzarán a partir de las 20:00 horas y continuarán durante la madrugada.

¿Cuántas películas de terror se proyectarán?

La programación, reunirá títulos de distintos estilos dentro del cine de terror, fantasía y horror. Entre las películas contempladas se encuentran “La leyenda del jinete sin cabeza”, “Trick 'r Treat”, “De Noche con el Diablo” y “Halloween III: Season of the Witch”.

La selección también incluye propuestas como “Ginger Snaps”, “Comedia de terror”, “Z O N A ‘Z’” y “Acción Mutante”, por lo que habrá historias para disfrutar de diferentes vertientes del género durante la jornada cinematográfica.

Durante la noche, el público podrá disfrutar de una selección de películas de terror y fantasía cuyos relatos giran alrededor de presencias sobrenaturales, espíritus y almas que se niegan a abandonar este mundo. La programación retoma el imaginario de las antiguas celebraciones relacionadas con la Noche de Brujas y las Ánimas, en vísperas del Día de Muertos.

Sin embargo, la experiencia irá más allá de la pantalla. En los canales y chinampas de Xochimilco, el entorno será parte fundamental de la velada: la oscuridad, los sonidos nocturnos, la vegetación y las numerosas muñecas que rodean la isla crearán una atmósfera que acompañará las proyecciones y hará que la noche tenga un toque todavía más inquietante.

¿Qué otras actividades habrá además de las películas?

El cine no será la única atracción de esta experiencia. El campamento contará con un bazar, donde los visitantes podrán encontrar diferentes artículos, entre ellos ropa y libros.

También habrá una zona gastronómica con opciones de comida y bebidas para quienes quieran permanecer en el lugar durante toda la noche.

Además, la invitación contempla asistir con amigos o familiares y, para quienes quieran sumarse al ambiente de la temporada, existe la posibilidad de acudir con disfraz.

Foto: www.panicodemasas.org

¿Qué debes llevar al Horror Film Camp?

Al tratarse de una experiencia al aire libre y con duración de toda la noche, es importante acudir preparado para pasar varias horas en el lugar.

Los asistentes deberán llevar casa de campaña y sleeping, además de ropa cómoda y suficientemente abrigadora para las bajas temperaturas durante la madrugada.

Una buena chamarra tampoco puede faltar, especialmente porque parte de las actividades se desarrollarán al aire libre.

¿Cuánto cuestan los boletos para el campamento?

Los precios van de acuerdo con el tipo de entrada y la fase de preventa. Para el acceso general, el boleto individual tiene un costo de $750 pesos, mientras que la entrada para dos personas cuesta $1,000 pesos. También existe un paquete familiar para seis personas por $2,700 pesos.

Como parte de la promoción de aniversario, todavía se contemplan precios especiales de preventa hasta el 27 de septiembre o hasta agotar existencias. En esta etapa, el boleto individual tiene un precio de $650 pesos, el acceso para dos personas cuesta $950 pesos y el paquete para seis asistentes queda en $2,400 pesos.

¿Qué incluye la entrada?

El acceso permite disfrutar de la experiencia completa del campamento, incluyendo la zona para acampar, la entrada a la Isla de las Muñecas, el área del fogatero y las zonas destinadas a las proyecciones, además de las películas programadas durante la noche.

El traslado en canoa no está incluido en el precio del boleto. Este servicio tiene un costo adicional de $100 pesos por persona, viaje redondo, y deberá pagarse directamente en taquilla el día del evento.

En caso de adquirir los boletos mediante PayPal, se debe considerar un cargo adicional de $20 pesos por boleto.

Para consultar las novedades y la información oficial del evento, los interesados pueden revisar panicodemasas.org.

¿Puedes llevar a tu mascota?

Los amantes de los animales también podrán disfrutar de esta experiencia, ya que el evento será pet friendly. Si planeas acudir con tu mascota, será necesario mantenerla con correa en todo momento y bajo supervisión, para garantizar la seguridad y comodidad de todos los asistentes.

¿Hay estacionamiento?

Si planeas llegar en automóvil, también habrá opción de estacionamiento durante el evento. El servicio tendrá un costo de $250 pesos por vehículo por toda la experiencia, por lo que podrás dejar tu auto en el lugar mientras disfrutas del campamento.

Si buscas un plan diferente para vivir Halloween, prepara tu casa de campaña, sleeping y chamarra, porque la Isla de las Muñecas será escenario de una noche dedicada al cine de terror, el misterio y el ambiente nocturno.