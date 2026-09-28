Guillermo del Toro pide apoyo para el Festival de Cine de Morelia tras alerta por falta de recursos

Guillermo del Toro pidió a la Secretaría de Cultura federal acercarse al Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM) para fortalecer su viabilidad, después de que su directora y fundadora, Daniela Michel, advirtiera que los recursos para mantener encuentros culturales son cada vez más limitados.

El cineasta mexicano dirigió un mensaje público a Claudia Curiel de Icaza, titular de la Secretaría de Cultura, en el que destacó el trabajo de Michel para mantener en funcionamiento el festival y cuestionó la idea de que el encuentro dependa exclusivamente de capital privado.

“Daniela Michel sostiene de manera heroica y singular este festival”, escribió Del Toro, quien señaló que el FICM recibe apoyos de manera variable y consideró que un acercamiento institucional podría contribuir a darle mayor estabilidad.

El llamado ocurre a menos de tres semanas de la edición número 24 del Festival Internacional de Cine de Morelia, programada del 16 al 25 de octubre de 2026, con 96 películas dentro de sus secciones competitivas.

Daniela Michel advierte dificultades para sostener el Festival de Morelia

La conversación comenzó después de que Daniela Michel publicara un mensaje sobre las condiciones económicas en las que se organiza el festival cada año.

La directora explicó que sostener el encuentro implica buscar constantemente nuevos apoyos y recordó que el FICM es organizado por una asociación civil sin fines de lucro, por lo que su operación no depende de una única institución pública o empresa privada.

Michel señaló que los recursos disponibles para los festivales culturales son cada vez más precarios y llamó a gobiernos, instituciones, empresas y sociedad a involucrarse en su continuidad.

“El cine mexicano nos necesita. Y el festival necesita de su apoyo”, expresó.

En otro mensaje, agradeció particularmente a Guillermo del Toro, Alfonso Cuarón y Alejandro González Iñárritu, a quienes identificó como aliados que han acompañado al festival durante distintas etapas de su historia.

Michel sostuvo que la misión del encuentro continúa siendo promover el cine mexicano, acompañar a sus realizadores, descubrir nuevos talentos y generar espacios para acercar sus películas a nuevas audiencias.

¿El Festival de Cine de Morelia recibe dinero público?

El hecho de que sus organizadores adviertan dificultades financieras no significa que el FICM carezca completamente de recursos públicos.

Los resultados oficiales del programa Apoyo a Festivales Culturales y Artísticos (PROFEST) 2026, publicados por la Secretaría de Cultura, incluyen al 24 Festival Internacional de Cine de Morelia entre los proyectos seleccionados este año.

El beneficiario aparece registrado como Festival Internacional del Cine en Morelia, A.C., con actividades en Morelia y Pátzcuaro. El documento público de resultados consultado identifica al proyecto como favorable, aunque en esa relación no especifica el monto individual entregado al FICM.

El festival también recibió PROFEST para su edición de 2025, según informó la propia Secretaría de Cultura al hacer un balance de los apoyos públicos vinculados con las películas participantes en aquella edición.

Por ello, la discusión abierta por Michel y Del Toro no gira en torno a una ausencia absoluta de participación gubernamental, sino a si los distintos recursos públicos, privados y alianzas disponibles son suficientes para asegurar la operación y continuidad del festival.

Gobierno federal aumentó los recursos de PROFEST en 2026

El llamado del cineasta ocurre además en un año en el que la Secretaría de Cultura informó un incremento en los recursos destinados a festivales a través de PROFEST.

La dependencia anunció en marzo que la bolsa del programa para 2026 llegó a 100 millones de pesos, más del doble que el año anterior, y que fueron seleccionados 149 festivales de las 32 entidades del país.

La convocatoria permite participar a instituciones culturales, universidades públicas y organizaciones civiles sin fines de lucro, entre otros organismos responsables de festivales de cine, teatro, danza, música, literatura y otras disciplinas.

En paralelo, el Instituto Mexicano de Cinematografía informó que durante 2026 también aumentaron distintos apoyos a producción, distribución y exhibición cinematográfica. Esto constituye un rubro distinto al financiamiento operativo de un festival, aunque varias películas que llegarán a Morelia han recibido recursos públicos durante su producción.

De hecho, al menos 32 películas programadas en el FICM 2026 obtuvieron algún tipo de respaldo público mediante mecanismos como FOCINE, EFICINE, ECAMC o Ibermedia.

¿Por qué es importante el Festival Internacional de Cine de Morelia?

El FICM nació en 2003 con un enfoque centrado en la promoción de la cinematografía mexicana y en la creación de vínculos entre realizadores nacionales y la industria internacional.

Su competencia incluye actualmente las categorías de Sección Michoacana, Cortometraje Mexicano, Documental Mexicano y Largometraje Mexicano. Para 2026 fueron seleccionadas 96 producciones: ocho trabajos michoacanos, 64 cortometrajes, 12 documentales y 12 largometrajes mexicanos.

Los cortometrajes ganadores en determinadas categorías y el documental mexicano ganador pueden además ser considerados elegibles para buscar una nominación al Oscar, de acuerdo con las reglas correspondientes de la Academia.

El encuentro mantiene también colaboraciones con instituciones y festivales internacionales. Daniela Michel destacó recientemente su relación con la Semana de la Crítica de Cannes y Sundance, alianzas destinadas a conectar proyectos y cineastas mexicanos con circuitos internacionales.

Guillermo del Toro regresará al Festival de Morelia en octubre

El cineasta estará presente en la próxima edición para una gala por los 20 años de El laberinto del fauno, película estrenada originalmente en 2006. El festival todavía trabajaba en los detalles de su agenda cuando presentó su programación el pasado 24 de septiembre.

La edición número 24 tendrá además como película inaugural Campeón gabacho, dirigida por Jonás Cuarón, con presencia prevista de su padre y productor, Alfonso Cuarón.