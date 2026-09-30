Legado y vigencia de Tolsá en el Palacio de Minería

La exposición “Tolsá y su tiempo”, que abrirá mañana en el Palacio de Minería, reúne arte, arquitectura, enseñanza y patrimonio para aproximarse al contexto artístico e intelectual de finales del siglo XVIII y principios del XIX, así como a la figura y la trascendencia en la Nueva España del arquitecto valenciano Manuel Tolsá (1757-1816).

La muestra de más de 50 obras, que se exhibirá hasta el próximo 17 de enero, se articula a lo largo de siete salas y propone un recorrido por la historia de la Academia de San Carlos, sus profesores y métodos de enseñanza, los modelos que formaron parte de la educación artística y las relaciones entre maestros y discípulos, informan las facultades de Ingeniería y de Artes y Diseño de la UNAM.

Detallan que se “busca comprender a Tolsá dentro de una red de conocimientos, modelos, fuentes y procesos de transmisión artística que permiten dimensionar la importancia de la Academia de San Carlos en la formación de generaciones de artistas”.

El recorrido comienza con los orígenes y la fundación de esta escuela, e incorpora piezas de numismática realizadas por Jerónimo Antonio Gil y sus contemporáneos, con las que se reconoce el papel del grabado y la medallística dentro de la formación inicial.

La llegada de Tolsá a la Nueva España, en 1791, constituye otro eje del guion curatorial. “Se abordan los modelos escultóricos que acompañaron al artista y que desempeñaron un papel fundamental en la enseñanza académica”.

Además, una instalación reúne algunos de los primeros bustos y esculturas de mayor formato utilizados como modelos para la formación artística. Y cierra con obras propuestas por estudiantes en diálogo con la obra de Tolsá.