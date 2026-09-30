Juan Villoro gana el Premio Internacional Carlos Fuentes 2026

Juan Villoro ganó el Premio Internacional Carlos Fuentes a la Creación Literaria 2026 por decisión unánime del jurado. El reconocimiento distingue el conjunto de su obra y sus aportaciones a la literatura en español, desde la ficción y el teatro hasta el ensayo y el periodismo.

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) otorgan este galardón, que convierte al escritor mexicano en la undécima persona en recibirlo desde su creación en 2012.

Daniel Betanzos

Como ganador, el autor de Dios es redondo recibirá una cantidad en pesos mexicanos equivalente a 125 mil dólares estadounidenses, un diploma y una reproducción de una obra escultórica de Vicente Rojo.

¿Por qué Juan Villoro ganó el Premio Carlos Fuentes 2026?

Al explicar su decisión, los integrantes del jurado destacaron “la amplitud y alcance de su obra, que abarca distintos géneros con maestría y rigor”.

La valoración de su trayectoria también tomó en cuenta su cercanía con los lectores y la importancia de sus textos periodísticos. Según el jurado, Villoro “ha sido también formador de nuevos lectores y su pensamiento ha tenido una presencia trascendente en el ensayo y el periodismo en Hispanoamérica. Su obra promueve un diálogo del presente con la tradición desde una perspectiva humanista llena de humor e ironía”.

Virginia Bautista

Dentro del anuncio se destacó, además, que “su obra promueve un diálogo del presente con la tradición desde una perspectiva humanista llena de humor e ironía”. Esta forma de relacionar la literatura con las inquietudes del presente fue parte de las razones para concederle el premio.

Cinco figuras del ámbito literario participaron en la elección. El dramaturgo Flavio González Mello representó a la Academia Mexicana de la Lengua; la poeta Myriam Moscona, al Sistema Nacional de Creadores de Arte; y la escritora y editora Mónica Nepote, a la Secretaría de Cultura.

El Colegio Nacional

La representación de la UNAM estuvo a cargo del escritor David Toscana. Gioconda Belli, ganadora del reconocimiento en 2025, completó el jurado que eligió al autor mexicano.

¿Quién es Juan Villoro?

Juan Villoro, quien cumplió 70 años el pasado 24 de septiembre, cuenta con una trayectoria que reúne escritura, periodismo y enseñanza. Nació en la Ciudad de México en 1956 y, aunque se define como escritor y periodista, también ha trabajado como editor, conferencista, dramaturgo y guionista.

Sus estudios universitarios los realizó en Sociología, en la Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Iztapalapa. Más adelante, su trabajo docente lo llevó a impartir clases en la UNAM y a participar como profesor visitante en Yale, Princeton, Stanford y la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona.

Daniel Betanzos

Otro espacio en el que compartió su experiencia fue la Fundación de Nuevo Periodismo, creada por Gabriel García Márquez. Además, recibió doctorados honoris causa de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y de la Universidad Autónoma Metropolitana.

Desde 2014 pertenece a El Colegio Nacional. A la par de su actividad literaria y académica, ha mantenido una presencia constante en los medios de comunicación.

Entre sus responsabilidades editoriales estuvo la dirección de La Jornada Semanal. Es columnista de Reforma y ha colaborado con publicaciones internacionales como The New York Times, de Estados Unidos; El País, de España, y El Mercurio, de Chile.

Los libros que forman parte de su trayectoria

La producción de Villoro abarca novelas, cuentos, ensayos, teatro y literatura dirigida a lectores jóvenes. Entre sus títulos se encuentran Dios es redondo, Examen extraordinario, El vértigo horizontal. Una ciudad llamada México, La tierra de la gran promesa y El profesor Zíper y las palabras perdidas.

A esta lista se suman Los héroes numerados, La figura del mundo y No soy un robot, así como las novelas El testigo y Arrecife.

Andrea Murcia Monsivais/ Cuartoscuro

Su vínculo con el público juvenil tiene uno de sus ejemplos en El libro salvaje, que ha vendido más de un millón de ejemplares. El alcance de su escritura también se refleja en las traducciones de su obra a numerosos idiomas.

¿Qué otros premios ha recibido Juan Villoro?

Distintos libros del escritor mexicano han sido reconocidos dentro y fuera del país. En España, El testigo obtuvo el Premio Herralde; en Argentina, la obra teatral Filosofía de vida recibió el Premio ACE; y en Cuba, Arrecife fue distinguida con el Premio José María Arguedas.

Por sus ensayos de Efectos personales ganó el Premio Mazatlán de Literatura. El libro de cuentos La casa pierde le dio el Premio Xavier Villaurrutia, otro de los reconocimientos recibidos en México.

Victoria Valtierra Ruvalcaba/ Cuartoscuro

Chile ha premiado en dos ocasiones el conjunto de su obra: en 2012 le concedió el Premio Iberoamericano José Donoso y en 2018, el Premio Manuel Rojas.

La labor periodística de Villoro también le ha valido los premios Rey de España, Ciudad de Barcelona y Manuel Vázquez Montalbán. Asimismo, recibió el Homenaje Fernando Benítez de la Feria Internacional del Libro y, en 2022, el Premio a la Excelencia Periodística de la Fundación Gabo, en Colombia.

¿Qué es el Premio Internacional Carlos Fuentes?

El Premio Internacional Carlos Fuentes a la Creación Literaria nació en 2012, año del fallecimiento del autor de La región más transparente y La muerte de Artemio Cruz.

Su propósito es distinguir a escritoras y escritores que, mediante el conjunto de su obra, hayan enriquecido el patrimonio literario de la humanidad. La producción de las personas reconocidas debe estar escrita en español en su totalidad o en una parte sustancial.

Elena Poniatowska, recibio el Premio Internacional Carlos Fuentes 2023 Eduardo Jiménez Fernández

Aunque inicialmente se entregaba cada dos años, desde 2019 tiene una periodicidad anual. El cambio surgió de un acuerdo entre la Secretaría de Cultura, la UNAM y la periodista Silvia Lemus, viuda de Carlos Fuentes.

Antes de la elección de Villoro, el galardón fue otorgado a Mario Vargas Llosa en 2012, Sergio Ramírez en 2014, Eduardo Lizalde en 2016 y Luis Goytisolo en 2018.

Las siguientes ediciones reconocieron a Luisa Valenzuela en 2019, Diamela Eltit en 2020, Margo Glantz en 2022, Elena Poniatowska en 2023, Luis García Montero en 2024 y Gioconda Belli en 2025.