"Nos mataron a Carlota": Metáfora de una ambición en escena

Ideada como una farsa cómica sobre la ambición, la corrupción, la manipulación y la impunidad, la obra de teatro “Nos mataron a Carlota”, escrita y dirigida por Juan Carlos Vives, será estrenada en el Teatro El Milagro el 8 de octubre.

En la pieza, tres psiquiatras se enfrascan en la lucha por controlar y dirigir un hospital psiquiátrico, luego del asesinato de la Carlota, la candidata idónea para el puesto, mientras intentan deslindarse del crimen e, incluso, deciden responsabilizar a tres pacientes internados.

“Se trata de una farsa porque la realidad siempre supera a la ficción de todas estas locuras y formas desquiciantes que vemos todos los días de una serie de personas que son justo quienes nos gobiernan y dictan los destinos de nuestra vida, así que este hospital psiquiátrico es como la gran metáfora del mundo en que vivimos”, comentó a Excélsior Juan Carlos Vives.

En la pieza, participan tres actores: Enrique Arreola, que interpreta al Doctor Aranzanova; Rodrigo Vázquez encarna al Doctor Rivascalzoni, y Juan Carlos Vives, quien da vida al Doctor Moraluengas.

“Juntos, estos tres personajes forman un caleidoscopio, un crisol de cómo veo algunos elementos que conforman esta hambre por el poder y para eso nuestro país se pinta solo; por ejemplo, tenemos el famoso chapulineo, donde lo que menos importa es el servicio público, sino qué hueso es el que les va a tocar el sexenio entrante”, apuntó.

“Nos mataron a Carlota” tendrá funciones del 8 de octubre al 15 de noviembre en el Teatro El Milagro, ubicado en Milán 24, Col. Juárez, en la CDMX. Jueves y viernes, 20:00 horas; sábados, 19:00 horas, y domingos, 18:00 horas.

Además, contará con la escenografía de Patricia Gutiérrez; el vestuario de Lissete Barrios; la iluminación de Sara Alcantar; el diseño sonoro de Jorge Valdivia y la producción de Búho Grande Teatro y La Más Alta Producciones.